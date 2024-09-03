Ирина Яровая: Память о Курильском десанте всегда будет преисполнена гордостью и благодарностью

В этот день, 3 сентября 1945 года завершилась Курильская десантная операция, которая поставила победную точку нашего народа во Второй мировой войне.

«79 лет назад мужество и героизм наших дедов и прадедов подарили мир и восстановили историческую справедливость, положив конец фашизму и вероломной агрессии, конец - Второй мировой войне. Мы всегда с благодарностью будем хранить память и о героях Курильской десантной операции. Камчатка - надежный форпост России, который во все времена стоит на страже безопасности своего Отечества. Наши бойцы сегодня стоически защищают Россию, сохраняя преемственность героических традиций нашего народа, преданность Родине и верность долгу. Поклон им и всем ветеранам! Мира и процветания России и нашей любимой Камчатке», — написала Ирина Яровая.