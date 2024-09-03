Герпес – заразная вирусная болезнь. Медики рассказывают

Вызывается герпес-вирусами двух видов: ВПГ-1 (англ. HSV-1) и ВПГ-2 (HSV-2). Чаще всего встречается на губах или в области гениталий.

Антитела к этому вирусу есть у 90% людей. Основным симптом герпеса являются пузырьки, наполненными жидкостью, которые появляются в области слизистых, чаще губ или носа. Отсутствие лечения может спровоцировать снижение иммунитета и, как следствие, повышенный риск приобретения новых заболеваний.

«Герпес может поражать практически все органы и системы организма человека. Он может стать причиной хронической усталости, провоцировать онкологические заболевания и вызывать тяжелые заболевания центральной нервной и иммунной системы», — рассказали в Камчатском Центре общественного здоровья.

Прививки от герпеса не существует, поэтому средством профилактики являются соблюдение гигиены и отсутствие случайных половых контактов.

Также нет и лекарства от герпеса: однажды попав в организм, вирус останется в нём навсегда. Поэтому лечение направлено на смягчение симптомов в острой стадии, предупреждение развития опасной формы заболевания, когда воспаление распространяется на внутренние органы, и осложнений. Если инфекция проходит в лёгкой форме, назначают местные и общие противовирусные препараты. Антибиотики используют, только при риске развития бактериальных осложнений.