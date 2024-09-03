Акне — проблема подросткового возраста. Советы дерматолога

Кожные болезни встречаются довольно часто и в любом возрасте. Они доставляют человеку дискомфорт, заставляют прятать пораженные участки под одеждой или скрывать недостатки под косметическими средствами. Угревая болезнь, или акне - это воспалительное заболевание кожи, возникающее в результате закупорки сальных желез. Этому подвержены более 80% населения планеты, большинство из них - подростки. Заболевание начинается с появления угрей, черных точек и папул (воспалительных узелков).

«Если у вас в семье подросток с акне, ведите его на прием к врачу, чтобы вовремя вылечить заболевание и не допустить осложнений и психологических травм. Либо же приходите сами, если вы вдруг столкнулись с заболеванием во взрослом возрасте», — советуют в Камчатском Центре общественного здоровья.

К счастью, современная дерматология успешно борется с кожными заболеваниями.