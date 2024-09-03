В стартовый день ВЭФ открылась выставка «Улица Дальнего Востока»

На Восточном экономическом форуме 3 сентября состоялась торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока». В рамках экспозиций 11 дальневосточных регионов российские министерства и ведомства представляют свои ключевые проекты.

С 3 по 6 сентября выставка доступна для участников Форума, 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Мы вновь вместе открываем "Улицу Дальнего Востока". Она родилась девять лет назад как мечта о том, что можно в одном месте показать огромный Дальний Восток, все совсем разные 11 регионов. Мы каждый год на выставке показываем новые проекты: дороги, больницы, социально-экономические инициативы, направленные на улучшение качества жизни дальневосточников, – всё, как развивается наш Дальний Восток. Рассказываем, о чем мечтаем и чего добиваемся. Уверен в том, что общими усилиями мы добьемся всех поставленных целей», — сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В рамках открытия «Улицы Дальнего Востока» на главной сцене прошел флешмоб «Время жить на Дальнем Востоке». Под композицию «Дальний Восток», слова которой написал народный артист России, поэт-песенник Илья Резник, его участники вынесли на сцену флаги регионов ДФО и развернули большой российский триколор.

«Выставка «Улица Дальнего Востока» зарекомендовала себя как уникальная платформа для знакомства с экономическим и культурным ландшафтом макрорегиона. Каждый регион представляет здесь свои технологические достижения и ключевые инвестиционные проекты. Выставка демонстрирует, что российский Дальний Восток сегодня – это территория развития и инноваций. Она органично встроена в пространство ВЭФ и позволяет в интерактивном формате не только зафиксировать уже имеющиеся успехи, но и отразить возможности для потенциального развития», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Экспозиции регионов на выставке посвящены главным достижениям, инвестиционному потенциалу, а также культурным особенностям регионов Дальнего Востока России. В частности, Амурская область рассказывает гостям о развитии трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ, Еврейская автономная область – о производстве железорудного концентрата, добыче брусита и графита. Забайкальский край представляет информацию о мастер-планах городов, Камчатский край предлагает гостям совершить виртуальное туристическое путешествие по региону.

В павильоне Магаданской области гости могут в интерактивной форме ознакомиться с промышленными предприятиями и инвестиционными проектами, а на стенде Республики Бурятия можно узнать подробности о туристических местах региона. Республика Саха (Якутия) рассказывает о новом рекреационном кластере и горнолыжном комплексе, Приморский край – о работе судостроительного комплекса «Звезда» и завода «Прогресс».

Сахалинская область демонстрирует новейшие разработки в беспилотной авиации, экспозиция Хабаровского края посвящена технологическим прорывам на примере новейших и перспективных самолетов. Посетители стенда Чукотского автономного округа, в свою очередь, могут познакомиться со сгенерированным нейросетью персонажем, который рассказывает о Чукотке, ее традициях и истории.

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) на выставке организуют единую экспозицию «Развиваем Дальний!». Она посвящена действующим в макрорегионе механизмам государственной поддержки инвестиций, а также социально значимым программам, реализуемым по поручению Президента России Владимира Путина, главная цель которых – повышение качества жизни людей. Также в рамках экспозиции откроется дегустационная площадка с продукцией, произведенной на «дальневосточном гектаре».

Министерство спорта России представит два павильона. Первый – «Спорт – норма жизни» – станет площадкой для обсуждения актуальных тем отрасли, а на «Арене ГТО» гости смогут заняться спортивными активностями.

В рамках выставки также представят экспозицию «Дом сокола». Гости павильона смогут узнать о птицах семейства соколиных: об их местах обитания, особенностях поведения, угрозах для популяции и мерах, предпринимаемых государством для сохранения этих хищников. Во второй раз на выставке открылась «Арабская деревня» – павильон, приуроченный к проведению Международного форума «День сокола». Там каждый желающий сможет окунуться в гостеприимство и самобытность культуры Аравийского полуострова.

Кроме того, в этом году впервые Приморский край организует работу Рыбного рынка на «Улице Дальнего Востока» – гости могут продегустировать продукцию дальневосточной кухни, в том числе авторские блюда из минтая, гребешка, краба, мидий.

Напомним, входная зона павильона Камчатки в этом году выполнена в стиле нового международного аэропорта, который уже в начале следующего года распахнет свои двери более чем для миллиона путешественников. Как и в прошлом году любой посетитель павильона сможет выбрать себе авиабилет на Камчатку из любой точки России после посещения центральной выставочной зоны, впечатлявшийся красотами и теми возможностями, которые предоставляет Камчатский край. Здесь же, в режиме ресторанного меню, каждый гость нашего павильона сможет выбрать себе целый набор "вкусных блюд" в виде: посещения экскурсий на Камчатке, ресторанов, баз отдыха, бассейнов, разнообразных вертолетных экскурсий. По итогу направив такой пакет активностей, он может напрямую отправить свой запрос туроператору.