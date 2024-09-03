Открытие фотовыставки «Мои песни в моем рюкзаке» пройдет в пятницу на Камчатке

Открытие фотовыставки Максима Куликова «Мои песни в моем рюкзаке» пройдет 6 сентября в библиотеке имени Санеева на Ленинградской, 45, сообщили в учреждении.

«Максим Куликов не просто фотограф, он художник, поэт, бард. Это не первая у нас его выставка, до этого была художественная, рисунков. В пятницу автор сам представит свои работы, исполнит песни», – рассказали корреспонденту информагентства «Камчатка» в библиотеке.

Выставка будет работать до 15 сентября.

Дополнительная информация по тел.: 8 (415-2) 305 289.