Федеральные структуры проводят на Камчатке проверку авиакомпании «Витязь-Аэро»

Проводится проверка авиакомпании «Витязь-Аэро» по факту крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, передали в пресс-службе регионального правительства.

Заместитель начальника Управления – начальник отдела расследования и профилактики авиационных событий Росавиации Кристина Бывалина рассказала, чему при проверке уделят внимание.

«Основное внимание будет уделено подготовке летных экипажей, а также выполнению рекомендаций, которые были даны Росавиацией и Ространснадзором после катастрофы 2021 года», – сказано в ее сообщении.

Также всестороннюю проверку авиапредприятия проводят следственные органы, транспортная прокуратура и межгосударственный авиационный комитет.

«На месте авиационного происшествия проведен первичный осмотр, организовано тесное взаимодействие со следственным комитетом и МЧС. На месте происшествия обнаружены аварийные регистраторы из-за воздействия нагрузок они имеют механические повреждения и в ближайшее время будут доставлены в межгосударственный авиационный комитет для снятия информации и ее восстановлению. В дальнейшем будет проведен детальный анализ полученной информации. Комиссия рассмотрит три версии трех составляющих авиационной системы, будет проведен анализ организации полета, анализ всех видов обеспечения выполнения полета, анализ состояния работоспособности авиационной техники, проведена оценка уровня подготовки экипажа. Также будет изучено состояние метеоусловий и оценка их влияний на авиационное происшествие», — сообщил Виктор Сороченко, первый заместитель Председателя Международного авиационного комитета.

Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелет с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку в селе Николаевка. В назначенное время экипаж не вышел на связь. В результате проведения поисковой операции обломки были обнаружены на высоте 900 метров вблизи места, где борт в последний раз выходил на связь. На борту находилось 22 человека, все люди погибли.

Владимир Солодов объявил 3 сентября днём траура в регионе в связи с крушением вертолета, которое произошло вблизи села Николаевка 31 августа.