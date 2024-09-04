В столице Камчатки отметят 170-летие героической обороны Петропавловского порта от нападения англо-французской эскадры. Это одна из самых ярких страниц истории столицы края, которая послужила основанием для присвоения Петропавловску-Камчатскому звания «Город воинской славы». В этом году фестиваль «Камчатка – Россия – Мир» пройдет с 5 по 7 сентября в столице полуострова и будет посвящён двум юбилейным датам: 170-летию обороны Петропавловского порта в августе 1854 года и 120-летию отражения японского десанта камчатскими ополченцами в 1904 году. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«В торжественных мероприятиях фестиваля примут участие Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, мужской хор Сретенского монастыря и Севастопольская региональная общественная организация сохранения исторического наследия “ГРЕНАДЕР”. Также в рамках фестиваля в Камчатской научной библиотеке имени Крашенинникова пройдут Исторические чтения, посвящённые 170-летию обороны Петропавловского порта в августе 1854 года и 120-летию отражения японского десанта камчатскими ополченцами в 1904 году», – добавила сотрудник министерства культуры Камчатского края Елена Захарова.

Программа на 5 сентября:

08:30 - торжественная литургия при участии мужского хора Сретенского монастыря в Кафедральном соборе Святой Живоначальной Троицы;

10:00 - 18:00 - исторические чтения «Камчатка – Россия – Мир» в краевой научной библиотеке;

12:00 - литургия на территории памятника «Часовня» и выступление на территории памятника «Героям III батареи лейтенанта А.П. Максутова» при участии мужского хора Сретенского монастыря;

Программа на 6 сентября:

10:00 - 18:00 - второй день исторических чтений «Камчатка – Россия – Мир» в краевой научной библиотеке;

Программа на 7 сентября:

12:00 - 18:00 - городская программа: театрализованный пролог, мини-выставка вооружения, формы, снаряжения, исторические мастерклассы (полевая пекарня, танцы 19 века, настольные игры того периода, чеканка монет) при участии Севастопольской региональной общественной организации сохранения исторического наследия «ГРЕНАДЕР»;

14:00 - 14:40 - плац-парад Центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации (Москва) и оркестра Войск и сил на Северо-Востоке России (Петропавловск-Камчатский) возле стелы «Город воинской славы»;

16:00 - 17:00 - выступление Центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации (Москва) возле стелы «Город воинской славы».