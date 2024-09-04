Кожные заболевания: Как лечить?

В камчатском Центре общественного здоровья предостерегают от самолечения.

«Конечно, если вы переборщили с загаром или у вас на фоне грядущих критических дней появилось несколько воспалений на лице, то можно обойтись и без врача. Но когда речь идет о тяжелых заболеваниях - псориазе, аллергии, дерматите - самолечение может усугубить симптомы. Поэтому необходимо прийти к врачу-специалисту, который назначит эффективное лечение», — отметили в учреждении.

Универсального средства для лечения кожных болезней не существует. После диагностики врач назначает лечение.

Это могут быть:

-лечебные мази и бальзамы (заживляющие, противовоспалительные, гормональные, антибактериальные);

-лекарства для приема внутрь (антибиотики, гормональные средства, иммуномодуляторы);

-физиопроцедуры (лазерная, магнитотерапия);

-косметологические процедуры (чистки, пилинги, увлажняющие маски).