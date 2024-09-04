«Прямая линия с губернатором — это ожидаемое событие» — руководитель РЦ «Восход» Юлия Моторина

Юлия Моторина, руководитель регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Восход» рассказала о положительных результатах и актуальности диалога народа и власти.

«Прямая линия с губернатором — это ожидаемое событие, это важный инструмент общения с жителями региона. Здорово, что есть такая возможность напрямую задать свои вопросы, получить обратную связь и понять, насколько эффективно мы работаем. Мы, работники дополнительного образования, видим, что решения, которые озвучиваются на таких прямых линиях претворяются в жизнь. Наш региональный центр «Восход» как самостоятельная организация был создан в этом году и на уровне правительства края принято решение о выделении средств на строительство корпусов в Детском оздоровительном лагере им. Ю.А Гагарина. Работы сейчас ведутся полным ходом и это даст дополнительные возможности для организации профильных образовательных и оздоровительных смен», — сказала Юлия Моторина.

Благодаря решению губернатора о создании центра, в этом году было проведено три образовательных смены, 120 детей смогли и отдохнуть и повысить свое мастерство сразу по нескольким направлениям добавила Моторина.

«С введением в эксплуатацию новых корпусов число талантливых детей увеличится, это и есть наша главная задача выявление, поддержка и развитие талантливых детей и молодежи. Это большой шаг в развитие нашего региона», — рассказала руководитель РЦ «Восход».