Зарегистрирован 1000 брак с начала года на Камчатке

Молодожёны Андрей и Елизавета Зборенко заключили брак в торжественной обстановке в отделе ЗАГС Петропавловска-Камчатского 30 августа 2024 года. Они стали юбилейной 1000 парой, скрепившей свои судьбы узами брака в городском Дворце бракосочетания с начала года.

Андрей и и Елизавета познакомились в 2017 году в Камчатском государственном техническом университете. С 2020 года начали свои отношения. Молодожёны любят путешествия и активный отдых. Поэтому предложение Андрей решил сделать на фоне Камчатской природы.

«Мы ездили в отпуск, и Лиза мне вспомнила факт, что пингвины дарят камушки своему потенциальному партнеру. Они так выражали свою симпатию. Через какое-то время мы пошли на массовое восхождение на Авачинский вулкан. И в прошлом году, 12 августа, я дал Лизе камушек с запиской, в которой сделал ей предложение. Она согласилась», - делятся историей своей любви супруги Андрей и Елизавета Зборенко.

Всего же с 1 января 2024 года в Камчатском крае зарегистрировано 1480 бракосочетаний, из них 1006 в отделе ЗАГС Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.



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