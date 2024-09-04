Все первые выпускники организованного на Камчатке Ириной Яровой Сеченовского Предуниверсария поступили в лучшие медицинские ВУЗы

Администрация школы №33 Петропавловска-Камчатского направила благодарность заместителю Председателя ГД Ирине Яровой за создание Медицинского Предуниверсария им. И.М. Сеченова Камчатского края. Результаты уже на первом этапе крайне высокие - все первые выпускники предуниверсария в 2024 году поступили в медицинские ВУЗы Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и Хабаровска.

«Мы выражаем глубокую признательность Ирине Анатольевне Яровой. Если бы не она, всего бы этого не было. Это энергичный, творческий человек, который если берётся за какую-то идею или проблему, она её решает» , — сказала директор МАОУ «Средняя школа № 33» Петропавловска-Камчатского Ирина Козырь.

«В 2024 году первые выпускники Предуниверсария показали высокий уровень подготовки при сдаче ЕГЭ: средний балл ЕГЭ по химии - 74 (по России - 57), по биологии - 77 (по России - 54), русскому языку - 75 баллов (по России - 64), что позволило всем выпускникам Медицинского Предуниверсария им. И.М. Сеченова Камчатского края поступить в медицинские учебные заведения в разных городах: Москва - 7 человек, Санкт-Петербург - 5 человек, Владивосток - 6 человек, Хабаровск - 3 человека. По целевому направлению поступили на обучение - 10 человек, на бюджетное обучение - 7 человек, внебюджетное - 8 человек», — говорится в письме, направленном администрацией школы в адрес Ирины Яровой.

«Результаты экзаменов выпускников Предуниверсария много выше среднероссийских. Это качественный показатель уровня обучения и подготовки ребят. Созданная уникальная база, помноженная на труд педагогов и ребят дали отличный результат. Рада, что моя инициатива и помощь дали такой прекрасный результат. Уверена, что и для целевого набора мы откроем ещё больший горизонт перспектив, а, значит, Камчатка получит новое дыхание развития и возможностей. Буду делать все возможное и невозможное для поддержки моих земляков и развития Камчатки», — сказала Ирина Яровая.

Отметим, все учителя профильных предметов Предуниверсария, прежде чем приступить к учебному процессу, прошли подготовку и повысили свою квалификацию в Москве. А для самих школьников специально закупили новейшее оборудование, которое позволяет изучить внутреннее и внешнее строение каждого органа человека. Это продолжение постоянной работы парламентария Ирины Яровой по обеспечению региона квалифицированными медицинскими кадрами.

«Ирина Анатольевна не просто дала идею создания предуниверсария на Камчатке, благодаря ей инициативе была воплощена в жизнь: наш депутат договорилась с легендарной Сеченовкой, постоянно отслеживала ход наполнения материально-технической базы, как проходит учебный процесс. Она неоднократно приезжала к нам в Предуниверсарий. И мы рассказывали про наши достижения. Однозначно здесь ведущая роль у Ирины Анатольевны. Она дала возможность Камчатке, нашим детям подтвердить будущие планы и намерения, обучаясь еще в школе», — добавила учитель биологии МАОУ «Средняя школа № 33» ПКГО Ольга Панкратова.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между главой региона Владимиром Солодовым и ректором университета Петром Глыбочко подписали по инициативе Ирины Яровой в октябре 2021 года. И уже в сентябре 2022 года на базе МАОУ «Средняя школа Nº 33» был набран медицинский класс. Его основная задача - обеспечение качественной довузовской подготовки школьников по программам Сеченовского университета, выявление профессиональных качеств, создание высокой мотивации и психологической готовности к врачебной профессии.

В процессе двухгодичного обучения школьников Сеченовский Предуниверсарий, находящийся в Москве, осуществлял методическое сопровождение обучения, Камчатское отделение Красного Креста обеспечило предпрофессиональную подготовку учеников по курсам «Первая помощь» и «Шаг в медицину», а также получение специальности «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Роспотребнадзор Камчатского края предоставил возможность школьникам познакомиться с будущей профессией на экскурсиях в крупные медучреждения края. А также ребята получили специальность лаборантов химического анализа в Камчатском государственном техническом университете. Приобретенное специализированное оборудование обеспечило обучающимся понимание сущности и социальной значимости медицинской профессии, стремление к осознанному выбору индивидуальной траектории образования.