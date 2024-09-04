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  4. Фестиваль «Звук вокруг» возвращается на Камчатку в третий раз

Фестиваль «Звук вокруг» возвращается на Камчатку в третий раз

12:45
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Фестиваль «Звук вокруг» возвращается на Камчатку в третий раз

Фестиваль «Звук вокруг», организованный Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, в третий раз пройдет в Петропавловске-Камчатском этой осенью.

«Тема фестиваля этого года — «В поисках происхождения искусства». Вместе с камчатцами сотрудники Пушкинского музея, музыканты и художники со всей страны будут исследовать источники, благодаря которым появляется искусство: природу, исторические события, идеи, «гениев места» и динамику города. Отправными точками станут три поворотных для развития искусства исторических периода — Древний мир, эпоха романтизма, авангард. Участники фестиваля посмотрят на работы из коллекции Пушкинского музея, дополненные музыкальными произведениями разных времен, в контексте этих эпох», — сообщили в оргкомитете фестиваля.


Расписание событий фестиваля «Звук вокруг» будет опубликовано на сайте музея по ссылке: https://soundkamchatka.pushkinmuseum.art

Фестиваль «Звук вокруг» проводится при поддержке Правительства Камчатского края и арт-кластера «ИКРА».

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