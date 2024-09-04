Центр дневного пребывания для молодых инвалидов впервые открыли в столице Камчатки

На Камчатке впервые открыли Центр дневного пребывания для молодых инвалидов. Открытие состоялось 2 сентября на базе школы № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Петропавловске-Камчатском.

На церемонии открытия Центра дневного пребывания молодых инвалидов присутствовали министр образования Камчатского края Александра Короткова, заместитель министра образования Камчатского края Анастасия Захаровская, уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае Инесса Койрович, выпускники школы и их родители.

«Создание Центра стало возможным благодаря победе коллектива школы № 2 для обучающихся с ОВЗ во Всероссийском грантовом конкурсе “Центры новых возможностей”. На полученные грантовые средства, при поддержке министерства образования Камчатского края, было закуплено необходимое техническое и бытовое оборудование, сделан ремонт помещений», - сообщили в министерстве образования Камчатского края.

Основная цель работы Центра – социально-психологическая подготовка инвалидов с ментальными нарушениями к самостоятельному проживанию в современных условиях общества. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Этот центр пока единственный на нашем полуострове. Он предназначен для выпускников коррекционных школ, молодых инвалидов с расстройствами аутистического спектра, интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития, которые, к сожалению, не могут далее обучаться или трудоустроиться. Центр рассчитан на 10-12 человек и наша основная цель – это адаптация ребят к самостоятельной жизни», – рассказала директор Петропавловск-Камчатской школы № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Ксения Подгорных.

В число первых посетителей Центра дневного пребывания для молодых инвалидов вошли бывшие ученики Петропавловск-Камчатской школы № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Молодые люди с ОВЗ смогут с пользой провести свой досуг, улучшить навыки коммуникации, освоить модель поведения в быту и получить основы трудовой деятельности. Для ребят предусмотрены коррекционно-развивающие занятия с узкими специалистами и уроки по компьютерной грамотности.

«Пока ребенок ходит в школу, у него есть хорошие возможности для обучения и самореализации. После того, как ребенок-инвалид, особенно с ментальными проблемами, заканчивает школу, его круг общения резко сужается и ограничивается исключительно семьей. А это очень сильно бьёт по его дальнейшему развитию. Дело в том, что такие дети очень поздно начинают взрослеть. И вот сейчас, благодаря тому, что школа провела такую огромную работу и выиграла этот грант, у наших детей появилась возможность повзрослеть. И, самое главное, сделать это в стенах своей родной школы, без каких-то больших эмоциональных потрясений», – поделился папа выпускника школы № 2 Максим Рыбалко.

Ребята будут посещать занятия в течение всего учебного года. В рамках учебного процесса родители или законные представители молодых людей также смогут получить необходимые профессиональные консультации от специалистов Центра. В конце мая руководство школы проведёт конференцию, на которой представит итоги работы Центра дневного пребывания для молодых инвалидов.

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