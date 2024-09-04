Чесотка: Возможные пути заражения — врачи-дерматологи информируют

Чесотка передается двумя способами – прямым и непрямым.

Прямое заражение чесоткой происходит во время тесного телесного контакта. Известны случаи передачи клеща от больного человека здоровому даже во время крепкого рукопожатия.

Чесотка — одно из немногих кожных заболеваний, которое передаётся половым путём.

Непрямое заражение чесоткой может произойти в бане, гостинице, подъезде и в других местах, где множество людей прикасаются к одним и тем же предметам, на которых находятся чесоточные клещи.

Обычно чесоткой заражаются в детских домах, интернатах, общежитиях, казармах, тюрьмах – там, где люди живут большим коллективом.