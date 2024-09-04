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  4. Чесотка: Возможные пути заражения — врачи-дерматологи информируют

Чесотка: Возможные пути заражения — врачи-дерматологи информируют

13:30
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Чесотка: Возможные пути заражения — врачи-дерматологи информируют

Чесотка передается двумя способами – прямым и непрямым.

Прямое заражение чесоткой происходит во время тесного телесного контакта. Известны случаи передачи клеща от больного человека здоровому даже во время крепкого рукопожатия.
Чесотка — одно из немногих кожных заболеваний, которое передаётся половым путём.
Непрямое заражение чесоткой может произойти в бане, гостинице, подъезде и в других местах, где множество людей прикасаются к одним и тем же предметам, на которых находятся чесоточные клещи.
Обычно чесоткой заражаются в детских домах, интернатах, общежитиях, казармах, тюрьмах – там, где люди живут большим коллективом.

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