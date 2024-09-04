Строительство ФАПа завершили в селе Аянка на Камчатке

На Камчатке завершили строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Аянка. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец сентября 2024 года. После этого жители села смогут получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных и современных условиях. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в краевом Минстрое.

Строительство велось в рамках национального проекта«Здравоохранение», который направлен на улучшение качества жизни населения, повышение доступности и комфортности медицинских услуг. Как ранее сообщало ИА «Камчатка», фельдшерско-акушерский пункт оснащён современной мебелью, необходимым медицинским оборудованием и расходными материалами для оказания первой неотложной помощи.