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  4. Строительство ФАПа завершили в селе Аянка на Камчатке

Строительство ФАПа завершили в селе Аянка на Камчатке

14:25
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Строительство ФАПа завершили в селе Аянка на Камчатке

На Камчатке завершили строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Аянка. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец сентября 2024 года. После этого жители села смогут получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных и современных условиях. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в краевом Минстрое.

Строительство велось в рамках национального проекта«Здравоохранение», который направлен на улучшение качества жизни населения, повышение доступности и комфортности медицинских услуг. Как ранее сообщало ИА «Камчатка», фельдшерско-акушерский пункт оснащён современной мебелью, необходимым медицинским оборудованием и расходными материалами для оказания первой неотложной помощи.

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