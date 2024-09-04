Памятник участникам СВО откроют в посёлке Сокоч на Камчатке

На Камчатке в посёлке Сокоч откроют памятник участникам специальной военной операции, который станет символом благодарности и уважения к тем, кто проявил героизм и мужество в ходе конфликта. Строительство площадки под памятник осуществляется рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы по строительству начались в начале лета. Сам памятник приобрели в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Памятник представляет собой однофигурную композицию воина 2020-х годов, одетого в современную военную экипировку — сапоги-берцы, каску и защитные очки. В руках воин держит автомат АК-12, а его ноги располагаются на одном уровне, также на груди имеет орден мужества. Композиция установлена на постамент, общая высота с ним составляет около трёх метров, - сообщили ИА «Камчатка» в администрации Начикинского сельского поселения. - Этот шаг имеет большое значение для сохранения исторической памяти и укрепления чувства единства среди местных жителей. Кроме того, он поспособствует воспитанию патриотизма и уважения к истории среди молодежи».

Открытие памятника намечено на сентябрь, после завершения всех строительных работ в Начикинском сельском поселении. Благоустройство сквера ведётся в рамках инициативного проекта «Решаем Вместе». На это цели направят более 12 миллионов рублей. На сегодняшний день проложили ливневую канализацию и установили бордюрный камень, территорию заасфальтировали. Также в сквере появился новый арт-объект — топиарная фигура «Влюбленная пара».

Фоторепортаж Виктора Гуменюка здесь.