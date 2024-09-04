Особенности чесотки у детей — медицинский ликбез

Дети заражаются чесоткой при длительном контакте с кожей заражённого человека - при сне в одной кровати, контактных играх, использовании общих игрушек и в скученных коллективах. У подростков встречается заражение чесоткой при половых контактах.

Течение болезни у детей более выражено, чем у взрослых. Чаще развиваются осложнения - микробная экзема, гнойные, пузырьковые, воспалительные поражения кожи, воспаление околоногтевого валика.

У детей чесотка проявляется следующими симптомами: сильный зуд, который обостряется вечером и ночью; сыпь; чесоточные ходы; узелки и пузырьки на коже.



У грудничков высыпания могут располагаться на любых участках кожи, в том числе на лице, волосистой части головы, ладонях и подошвах. У детей школьного возраста и подростков чесотка затрагивает кисти, стопы, локти, интимные зоны.