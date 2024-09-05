Фестиваль «Дотянуться до неба» для влюблённых в беспилотники проведут на Камчатке

На Камчатке пройдёт всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба». Он состоится с 9 по 12 октября на двух площадках: технопарк «Кванториум-Камчатка» и ФОК «Звёздный».

«Приглашаем всех, кто уже влюблён в дроны или только начинает ими увлекаться, на всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба». Школьники пройдут трек «Мечта» с квест-игрой о будущем беспилотных технологий и освоении неба. Взрослые и дети смогут участвовать в активностях трека «Технологии», включая мастер-классы, лекции и выставки. Профессионалы и представители власти обменяются опытом и обсудят будущее технологий», - сообщили ИА «Камчатка» в министерстве образования Камчатского края.

Там добавили, что фестиваль открыт для всех с 14 лет: школьников, студентов, преподавателей, родителей и производителей.

Для участия необходима регистрация. Для этого нужно перейти на сайт и выбрать свой город для подачи заявки на странице мероприятия на Leader-ID: https://opensky.2035.university/tproduct/172095842642-9-12-oktyabrya-2024-g

Фестиваль проводится Университетом 2035 при поддержке Минобрнауки России в рамках национального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и «Стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года».