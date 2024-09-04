Владимир Солодов: Камчатка переходит от точечного туризма к массовому продукту

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в форсайт-студии ВЭБ.РФ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что реализация парка «Три вулкана», создание курорта международного класса вблизи вулканов Мутновского, Вилючинского и Горелого окажет значительное влияние на развитие всего Дальнего Востока. Как подчеркнул глава субъекта, масштабный проект объединяет в себе красоту природы, комфорт и доступность для жителей и гостей полуострова, а также заботу об окружающей среде.

«Камчатка — самый перспективный регион с точки зрения туризма. Сейчас мы находимся в исторической точке, когда от разовых, экспедиционного типа туристических групп и маршрутов, мы переходим к массовому продукту стандартизированного качества, нацеленному на широкую аудиторию. И в дополнение к этому, расширяем сезон и охватываем не только лучшие пиковые месяцы, но и максимальное количество других месяцев года. И проект “Три вулкана“ — это пример такого подхода. Он расположен в уникальном месте, в дикой природе — потому именно это человек хочет увидеть на Камчатке. Важное дополнение — это территориальная близость. Турист сможет доехать до парка от аэропорта или из Петропавловска-Камчатского за час-полтора. И третья составляющая, это возможность подобрать нужный уровень комфорта, от самого взыскательного до базовых и стандартных продуктов», — сказал Владимир Солодов.

Проект «Три вулкана» в 2024 году получил льготное финансирование от российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Выделенные средства позволят уже в этом году начать строительство гостиничных комплексов и инфраструктуры. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Сегодня ведутся подготовительные работы к развертыванию масштабного строительства первой очереди комплекса – курорта «Сопка Горячая», в который в том числе войдут две трёхзвездочные гостиницы. Частные инвестиции в проект оцениваются в размере 67 миллиардов рублей. Рабочие места на момент начала строительства на объектах комплекса получат более тысячи человек. По мере развития проекта будет создано свыше 800 новых рабочих мест, а с учетом мультипликативного эффекта потребность в кадрах в туристской отрасли значительно возрастет.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года. Повестка события, проходящего под лозунгом «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности», сфокусирована на ключевых вызовах сегодняшнего дня — развитии международного сотрудничества, технологического суверенитета, транспортной, финансовой, логистической систем, преумножении ресурсов Дальнего Востока, поддержке образовательной среды, социальных проектов и патриотической инициативы. Участие в ВЭФ принимает делегация Камчатского края.