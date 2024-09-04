Ирина Яровая: обязательно включать рыбу и рыбную продукцию в рационы питания школ и всех социальных учреждений России

Предусмотреть обязательность включения рыбы и рыбной продукции в рационы питания школ и всех социальных учреждений и организовать прямые поставки качественной продукции от отечественных производителей по доступной цене предложила заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, выступая на секции «Рыбная отрасль – драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока» в рамках Восточного Экономического Форума сегодня, 4 сентября.

«Мною разрабатывался закон о бесплатном горячем питании для учащихся начальной школы, который благодаря усилиям Государственной Думы и при поддержке Президента действует по всей стране с 2020 года. Считаю необходимым предусмотреть обязательность включения рыбы и рыбной продукции в рационы питания школ и всех социальных учреждений и прямые поставки качественной продукции от отечественных производителей по доступной цене. Нужно разработать механизм, может быть даже использовать это как дополнительный инструмент оценки социальной ответственности бизнеса: кто возьмёт на себя ответственность и желание работать по обеспечению социальных учреждений качественной рыбной продукцией в широком аспекте, не только школ, а все социальный учреждений, включая наших пенсионеров. Питание в основе решения вопросов демографии и продлении жизни»,— предложила Ирина Яровая.

Также вице-спикер ГД отметила, что «инициатива и пример Камчатки по контролю за вывозом икры с территории края подтвердили свою эффективность». «Это подтверждение того, что к регионам нужно и можно прислушиваться и предлагать современные нестандартные решения. Вся программа развития Дальнего Востока благодаря Президенту страны, Юрию Трутневу и Минвостокразвития – это новации, которые были найдены, предложены и успешно реализованы. Предлагаю поддержать инициативы, которые были предложены Камчаткой, Владимиром Солодовым, например, по возможности использования конфискованной рыбной продукции для передачи в питомники. Сложный механизм, но всё равно его можно и нужно решать, потому что это будет более рачительный, как минимум, подход», - сказала вице-спикер ГД.

Отдельно зампред ГД остановилась на вопросе подготовки кадров для рыбной отрасли.

«Предлагаю Росрыболовству поддержать Камчатку и выйти с инициативой о включении в новый нацпроект «Кадры» дополнительного финансирования на развитие морского колледжа и строительства дополнительных корпусов, а также во всех прибрежных субъектах ДФО создать морские колледжи с направлениями подготовки по рыболовецким профессиям», — предложила Ирина Яровая.

«Учитывая, что мною был разработан важный и уже подтвердивший механизм целевой подготовки кадров, в рамках которого добилась, чтобы появились преференции для ТОРов и производителей для подготовки кадров по направлению «рыболовство». Это горизонт новых возможностей, который необходимо от