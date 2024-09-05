Владимир Солодов поздравил камчатцев с юбилеем обороны Петропавловска

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил жителей региона с юбилеем героической обороны Петропавловска. Сегодня отмечается 170 лет со дня разгромной победы над англо-французской эскадрой.

«Уважаемые жители Камчатского края! Сегодня отмечается одна из главных дат в истории нашего региона. Ровно 170 лет назад, в 1854 году, здесь, на берегах Авачинской бухты, была разгромлена англо-французская эскадра. Небольшим по численности, но сильным духом населением Петропавловского порта. Эта героическая победа стала возможна благодаря профессионализму, решительности и слаженности действий, но главное — благодаря единству. Единству всех, кто оказался здесь в это время и стал на защиту Родины.

Само решение о присвоении Петропавловску-Камчатскому гордого звания города воинской славы — во многом свидетельство этих событий. В нашем городе увековечены фамилии Завойко и Максутова. Предстоит еще большая работа: донести смысл и значение этой победы до наших детей, молодёжи, подрастающего поколения. Сделать так, чтобы и на Камчатке, и по всей стране люди осознавали важность тех событий для России. Сегодня на Камчатке живут потомки этих героев. И они на деле доказывают, что и сейчас готовы последовать примеру предков, став на защиту Отечества. А значит, здесь, на северо-востоке страны, Россия будет всегда сильна.

С праздником, дорогие друзья! Со славным юбилеем обороны нашего города, со 170-летием разгрома англо-французской эскадры!» — поздравил Владимир Солодов.

24 августа (5 сентября) 1854 года в разгар тяжёлой для России Крымской войны (1853–1856) немногочисленный Петропавловский гарнизон одержал блистательную победу над превосходящими силами англо-французской эскадры, напавшей на Петропавловский порт — основной опорный пункт России на Дальнем Востоке. Главной причиной нападения союзников на Петропавловск была борьба великих держав за господство на морях.

Обороной Петропавловска руководили военный губернатор Камчатки генерал-майор Василий Завойко и командир фрегата «Аврора» капитан-лейтенант Иван Изыльметьев. Гарнизон насчитывал свыше 1 тысячи человек; в бухте находились фрегат «Аврора» и военный транспорт «Двина», на кораблях и семи береговых батареях имелось 67 орудий. В подготовке к обороне участвовало и всё население. Работы по строительству семи береговых батарей и установке орудий велись круглосуточно. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

17 (29) августа англо-французская эскадра под командованием контр-адмирала Прайса и контр-адмирала Феврие де Пуанта появилась перед Петропавловском и 18 (30) августа бросила якорь в Авачинской бухте. 20 августа (1 сентября), подавив огонь двух батарей, союзники высадили десант (до 600 человек) южнее города, но русский отряд (230 человек) контратакой сбросил его в море.

24 августа (5 сентября) союзная эскадра разгромила две батареи на полуострове и высадила крупный десант (970 человек) западнее и северо-западнее города. Защитники Петропавловска (360 человек) задержали противника, а затем контратакой отбросили его. Союзники потеряли около 450 человек, русские — около 100 человек. В апреле 1855 года из-за отсутствия войск и сил флота Петропавловск был эвакуирован по приказу иркутского генерал-губернатора Н. Н. Муравьёва.

В память о героической обороне Петропавловского Порта на Никольской сопке установили обелиск «Слава», на чугунных плитах которого надпись: «Памяти погибших при отражении атаки англо-французского флота и десанта 20 и 24 августа 1854 г.». Через 100 лет между Никольской сопкой и мысом Сигнальный был воздвигнут обелиск, на котором начертаны слова: «Героям 3-й батареи лейтенанта А. П. Максутова, жизни не пощадившим для разгрома врага. От военных моряков-тихоокеанцев в день столетия Петропавловской обороны».