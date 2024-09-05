Партию груза гуманитарной помощи камчатцы отправили жителям Курской области. Всего неравнодушными жителями и общественными организациями Камчатского края собрано 288 коробок. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«268 коробок с продуктами питания: здесь около 105 килограммов тушенки, около 205 килограммов иных консервов, около 312 килограммов различных круп, около 67 килограммов каш, 58 килограммов сахара, 273 упаковки еды быстрого приготовления, 166 упаковок детского питания, 172 коробки со сладостями и многое другое. Также 11 коробок с санитарно-гигиеническими и медицинскими средствами: 536 штук твердого мыла, около 35 литров шампуня, 168 тюбиков зубной пасты, 157 упаковок влажных салфеток, 40 флаконов детского шампуня. Кроме того, были отправлены девять коробок с одеждой, комплектами постельного белья и канцелярскими товарами для детей», - сообщил представитель Дворца молодёжи Камчатского края.

Напомним, единым центром сбора гуманитарной помощи в Камчатском крае определён Дворец Молодёжи, который расположен по адресу: Петропавловск-Камчатский, улица Атласова, 24.

Также пункты сбора работают во всех муниципальных образованиях региона – их перечень можно найти на сайте правительства и на сайтах муниципальных образований.Телефон для связи: +7 (989) 228-13-74.

Обращаем ваше внимание, что в целях недопущения перевозки скоропортящихся продуктов, б/у вещей, а также запрещенных грузов, посылки необходимо приносить в коробках в открытом виде, где волонтёры проведут опись направляемого груза.