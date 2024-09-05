Ход строительства масштабных объектов на Камчатке проверил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ

Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов побывали на самых крупных строительных площадках Камчатки – в новом здании краевой больницы и терминале аэропорта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В новой краевой больнице завершают отделочные работы в двух корпусах. Также на объект доставлено медицинское оборудование, установка которого начнется в ближайшие дни.

«Возведение одного из ключевых объектов здравоохранения в регионе – Камчатской краевой больницы – находится на особом контроле Минстроя России. Сейчас на объекте уже проделана большая работа, в ближайшее время начнется установка необходимого для проведения обследований оборудования. Основное здесь, что эта больница строится для людей, поэтому критически важно реализовывать все необходимые строительно-монтажные работы качественно и в срок», – отметил Ломакин.

Общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составит более 41 гектара. Строительство комплекса осуществляется в два этапа. На первом будут введены в эксплуатацию лечебно-диагностический, палатный корпус на 175 коек и необходимые инженерные сооружения, обеспечивающие возможность самостоятельного функционирования лечебного блока.

«Когда президент Владимир Владимирович Путин был на Камчатке, он принял решение, что строительство краевой больницы будет разделено на два этапа. Затем было решено, что будем строить и детскую краевую больницу — она появится здесь же, уже на третьем этапе строительства. Таким образом, на территории будет создан полноценный современный медицинский центр со всем комплексом услуг, за исключением первичного приема», – сказал Солодов.

На площадке строительства нового пассажирского терминала аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) завершено устройство модульных фасадов внутреннего и наружного контура здания аэровокзала. Продолжается устройство фасадов башен телетрапов и переходных галерей. В здании аэровокзала ведутся работы по отделке общественных зон и служебных помещений. Продолжается монтаж инженерных систем вентиляции, электроснабжения, кондиционирования, отопления и пожаротушения. Продолжается поставка технологического оборудования для обслуживания пассажиров и инженерных систем. Подрядчик приступил к пусконаладочным работам на телескопических трапах.

Площадь здания нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов составит 50 тысяч квадратных метров. В нем также расположатся гостиница, магазины сувениров, одежды, товаров для отдыха, точки общественного питания различного формата. Новый пассажирский терминал оснащен 5 телескопическими трапами с возможностью увеличения до 8 в перспективе. Пропускная способность нового терминала составит 1145 пассажиров в час. На привокзальной площади оборудуют краткосрочную и долгосрочную парковки.