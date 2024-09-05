Бородавки и риск онкогенных заболеваний

Вирусные бородавки распространены среди населения благодаря попаданию в клетки кожи человека вируса папилломы. Часто вирус передается бытовым путем (при рукопожатии, использовании предметов носителя) или половом контакте.

На месте внедрения вируса образуются выпуклые узелки - бородавки. Опасность заболевания состоит в том, что вирус имеет онкогенные штаммы, которые могут привести к развитию рака.

К счастью таких штаммов немного, но стоит провериться, чтобы исключить риски. Особенно это касается женщин, потому что вирус папилломы человека (ВПЧ) - первая и самая главная причина рака репродуктивной системы.