Фоторепортаж с концерта у Култучного озера в рамках этнопроекта «Традиции предков в Новый век»

В Петропавловске-Камчатском накануне, 4 сентября, состоялся концерт у Култучного озера в рамках этнопроекта «Традиции предков в Новый век». В нём приняли участие гости из Якутии, Магадана, с Чукотки, а также северных районов полуострова: Паланы, Анавгая, Соболева и Коврана.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», с 2 по 8 сентября в Камчатском крае проводят крупный этнопроект «Традиции предков в Новый век». Гостей и жителей Камчатки, в рамках этнопроекта, ждут VII Межрегиональный фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники-2024», краевой кочующий фестиваль традиционных ремесел и народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Камчатского края «Мастера земли Уйкоаль», краевой конкурс мастеров народных художественных промыслов и традиционных ремесел Камчатского края «Сила традиций», ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай» и различные выездные мероприятия.

Как прошёл выездной концерт артистов возле Култучного озера смотрите в фоторепортаже фотографа информационного агентства «Камчатка» Виктора Гуменюка здесь: https://kamtoday.ru/photos/traditsii-predkov-v-novyy-vek-fotoreportazh-s-kontserta-u-kultuchnogo-oze...