Правительство Камчатки и Центр знаний «Машук объединят усилия в подготовке молодых специалистов

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков на полях Восточного экономического форума-2024 подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Соглашение откроет новые возможности для развития образования и молодежной политики края и позволит обучать педагогов и наставников передовым образовательным методикам и воспитательным практикам», – сказано в сообщении.

Центр знаний «Машук» и правительство края будут совместно работать по нескольким направлениям, в числе которых – создание инновационных образовательных проектов для учителей школ и преподавателей колледжей. Образовательные программы будут включать работу над стратегией развития краевой системы образования и создание инициативных проектов по повышению качества образования и работы с молодежью Камчатки. Мероприятия будут проводиться как на базе Центра знаний «Машук» в Пятигорске, так и на территории полуострова в формате «Выездной Машук» с привлечением лучших федеральных и региональных экспертов Центра.

«Камчатка уделяет особое внимание молодежной политике, поэтому сегодняшнее соглашение с Центром знаний “Машук” для нас очень важно. По поручению президента Российской Федерации в нашем регионе создан всероссийский молодежный экологический центр “Экосистема”, мы уже трижды провели молодежный форум. Когда работали над его созданием, ориентировались именно на “Машук”. Уверен, что благодаря партнерству, ребята, которые думают об экологии и хотят связать с ней свое будущее, побывают на Камчатке со своими проектами. А наши ребята смогут вдохновиться уже кавказской природой и дальше развиваться в сфере экологической, молодежной политики. Соглашение абсолютно конкретное, рабочее и мы видим открывшуюся большую перспективу и совместное развитие нашего экологического центра», – подчеркнул губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Среди направлений совместной работы – поддержка экологических инициатив молодых талантов края, создание проектов в области патриотического воспитания молодежи, развитие социальных лифтов, привлечение молодых специалистов региона к участию в федеральных проектах для педагогов и наставников.

«Это важный шаг в развитии партнерской сети Центра знаний "Машук", который теперь охватит и аудиторию Дальнего Востока. Мы планируем расширить возможности для профессионального и личностного роста педагогов и активной молодежи, проводить для них серию образовательных проектов, адаптированных под задачи и потребности региона. Подписание соглашения о сотрудничестве с Камчатским краем подчеркивает важность и актуальность экспертизы Центра знаний "Машук" в контексте развития современного образования и молодежной политики в России. Мы уверены, что наше сотрудничество принесет взаимную пользу и внесет весомый вклад в работу системы образования Камчатки», – отметил генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года. Повестка события, проходящего под лозунгом «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности», сфокусирована на ключевых вызовах сегодняшнего дня — развитии международного сотрудничества, технологического суверенитета, транспортной, финансовой, логистической систем, преумножении ресурсов Дальнего Востока, поддержке образовательной среды, социальных проектов и патриотической инициативы. Участие в ВЭФ принимает делегация Камчатского края.