Ирина Яровая поздравила земляков с Днём героической обороны Петропавловска

Сегодня, 5 сентября, жители Камчатки отмечают 170 лет со дня героической обороны Петропавловска-Камчатского от англо-французской эскадры.

«170 лет назад небольшой военный гарнизон взял верх над врагом, превосходившим его в военной силе в несколько раз. А сегодня мы, их потомки, все, от мала до велика отдаем дань памяти защитникам Петропавловского порта, знаменуя это событие одним из славных страниц истории Петропавловска. Мужество и героизм наших воинов не имеют срока давности. Подвиг земляков заслуживает восхищения и вечной памяти поколений. Победа тех защитников Петропавловска свидетельство того, как их потомки могут защищать границы на Дальнем Востоке. От всего сердца желаю мира, добра и процветания всей нашей стране и родной Камчатке!», – поздравила земляков Ирина Яровая.