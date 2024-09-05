Анна Ивкавав стала обладателем Гран-при камчатского конкурса «Напевы тундры»

На Камчатке накануне, 4 сентября, состоялся конкурс родовых мелодий и песен на родном языке «Напевы тундры». Он прошёл в рамках Межрегионального фестиваля творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники».

Цели конкурса - возрождение и сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, популяризация вокально-песенной культуры КМНС и выявление самобытных творческих коллективов и отдельных исполнителей. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в Камчатском центре народного творчества.

Всего в конкурсе участвовали шесть исполнителей: Татьяна Аятгинина, Валерия Судинова из Магаданской области, Людмила Котавинина из Карагинского района, Ольга Нестерова, Анна Ивкавав, Вера Тынанав из Петропавловска-Камчатского. Участницы исполнили родовые мелодии и немного рассказали о них.

Члены жюри - Максим Дуткин, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), заведующий информационно-методическим отделом этнокультурного центра «Инди»; Мария Илюшина, носитель вокального творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; Елена Жукова, ведущий методист отдела сохранения нематериального культурного наследия КЦНТ - внимательно слушали каждое выступление.

По итогам конкурсам места распределились следующим образом:

дипломом Гран-при удостоена Анна Ивкавав,

диплом за 1-е место получила Людмила Котавинина,

диплом за 2-е место - Татьяна Аятгинина,

диплом за 3-е место - Вера Тынанав.

Остальные исполнительницы получили дипломы за участие.

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