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  4. Клип и песню «Здравствуй, Камчатка!» презентовали на ВЭФ

Клип и песню «Здравствуй, Камчатка!» презентовали на ВЭФ

12:31
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Клип и песню «Здравствуй, Камчатка!» презентовали на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме в павильоне Камчатского края состоялась презентация музыкального клипа и песни «Здравствуй, Камчатка!». Певица Анастасия Татаринова, которая известна под сценическим псевдонимом STAZZY, побывала на Камчатке в феврале 2024 года. Несколько дней в окружении океана и вулканов вдохновили исполнительницу на новую песню. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в министерстве туризма Камчатского края.

Клип можно увидеть по этой ссылке: https://rutube.ru/video/3282f55525423a94975a2138d7abaa3a/

Проект создан министерством туризма совместно с музыкальным лейблом Rocket Records.

Справка: Анастасия Татаринова — музыкальный корреспондент MUZLOFT, артист лейбла Rocket Records, блогер миллионник, преподаватель по вокалу, бэк-вокалистка Тимура Родригеза, участница шоу «Песни» на ТНТ, участница шоу «Залетай в тренды» и многих других проектов.

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