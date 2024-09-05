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  4. Ирина Яровая выступила на секции ВЭФ-2024 «Как подготовить кадры, которые решают все»

Ирина Яровая выступила на секции ВЭФ-2024 «Как подготовить кадры, которые решают все»

12:50
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Ирина Яровая выступила на секции ВЭФ-2024 «Как подготовить кадры, которые решают все»

Автор закона о новом целевом наборе Ирина Яровая, выступая на секции «Как подготовить кадры, которые решают все» на Восточном Экономическом Форуме сегодня, 4 сентября.

«Предлагаю главам дальневосточных субъектов разработать кадровый мастер-план. Мастер-план для губернатора Дальнего Востока означает полное понимание того, какие инвесторы придут к нему на территорию, с какими будущими профессиями, рабочими местами, и нужно свести в единый план деятельности с работодателями, с ВУЗами эту задачу с максимальным информированием уже не только жителей региона, а всей страны, потому что это будет делаться через сайт Госуслуги. Кроме того, учитывая, что ТОРы пока не приняли активного участия в целевом наборе, предлагаю региональным правительствам провести адресную работу с предприятиями-резидентами ТОР и выработать совместные подходы и решения», — предложила Ирина Яровая.

Министерство просвещения, Министерство труда и социальной защиты, министерство науки и высшего образования, представители крупных компаний поддержали предложение Ирины Яровой.

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