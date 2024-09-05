Новые рабочие места для инвалидов появятся в Камчатском крае

Десять рабочих мест для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья появятся в Елизове и Петропавловске-Камчатском. Их создание стало возможным благодаря совместной работе специалистов Елизовского отделения Кадрового центра Камчатского края, АНО РЦПИ «Мир без границ» и Камчатаэронавигации.

Сегодня государство принимает различные меры поддержки, чтобы люди с ограниченными возможностями могли найти работу. Одно из направлений — квотирование рабочих мест – выделение доли вакансий конкретно под трудоустройство этой категории граждан. Чтобы выполнить установленную квоту в случае невозможности трудоустройства, работодатель может заключить соглашение с другой организацией о трудоустройстве такого сотрудника. Именно по такой механике было заключено соглашение между одним из крупных работодателей полуострова — филиалом «Камчатаэронавигация» и центром «Мир без границ». Благодаря соглашению одна организация сможет выполнить требования законодательства квотирования, а другая — создаст дополнительные вакантные места для инвалидов по востребованным направлениям.

«Одним из важных направлений работы службы занятости населения является поддержка и интеграция людей с ограниченными возможностями в трудовую деятельность. Этой цели можно добиться только через тесное взаимодействие с работодателями. И сегодня такая работа активно проводится – специалисты регионального Кадрового центра становятся тем самым связующим звеном, которое помогает работодателям исполнить федеральное законодательство, а людям с ограниченными возможностями найти работу и реализовываться в карьерном направлении», – рассказала министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Наталья Ниценко.

Такой площадкой, где сегодня активно ведётся работа по трудоустройству инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, стало Елизовское отделение Кадрового центра Камчатского края.

«Мы стараемся работать в проактивном режиме, направляя усилия на прямую связь и с соискателями, и с работодателями. Выясняя их потребности, мы стремимся эффективно решать обозначенные задачи и искать альтернативные возможности, если классические методы нам не подходят. Одним из таких решений стало активное использование нового сервиса – видеорезюме. Только за полтора месяца апробации сервис помог девяти инвалидам найти работу. Сейчас мы прорабатываем вопрос о создании на базе нашего отделения кадрового клуба для инвалидов. Клуба, который помогает не только находить работу но и искать другие способы реализации потенциала людей с ограниченными возможностями», – рассказала руководитель Елизовского отделения Кадрового центра Камчатского края Анна Адамидис.

Стоит отметить, что в рамках будущего нацпроекта «Кадры» Минтруд РФ продолжает заниматься подготовкой комплекса мер поддержки работодателям, привлекающим на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Наша организация и сама занимается помощью в поиске работы отдельным гражданам с инвалидностью наряду с другими направлениями работы: социальной помощью, юридической поддержкой, реабилитацией и социализацией. Но намного важнее, когда мы решаем задачу по трудоустройству этой категории граждан совместными силами с заинтересованными работодателями. Благодарим специалистов Елизовского отделения Кадрового центра Камчатского края за инициативность и неравнодушие, за не просто соединение заинтересованных организаций, а за начало формирования целого сообщества, направленного на успешную социализацию и полноценное трудоустройство людей с инвалидностью и равные возможности на благо нашего общества», – рассказал руководитель АНО РЦПИ «Мир без границ» Константин Калашник.

Напомним, 624 местным предприятиям Камчатки уже установили квоту. Каждый работодатель из этого числа имеет возможность обратиться в отделения Кадрового центра Камчатского края за помощью в исполнении квоты.