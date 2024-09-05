Губернатор Солодов анонсировал новый формат предоставления госуслуг на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) совместно с заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко, принял участие в сессии, посвящённой сервисам оказания государственных услуг. Реализуется новый подход: теперь это не отдельные услуги, а их комплекс, так называемые жизненные ситуации.

Глава региона подчеркнул, что на Камчатке удовлетворённость сервисами государственных услуг — около 81%. При этом сейчас оказывать услуги просто «быстро» уже недостаточно. Новый критерий — удобство получения услуг. В регионе работают по пяти «жизненным ситуациям», которые наиболее важны гражданам: от записи ребёнка в первый класс и получения средств реабилитации, до трудоустройства жителей, которые являются временно безработными. Однако самым серьёзным блоком, по мнению Владимира Солодова, является момент образования многодетной семьи.

«Мы отобрали самые востребованные блоки услуг для реализации на основе „жизненных ситуаций“. Ориентировались на реальные потребности и боли граждан, комплексность решения задач, возможности для упрощения процедур. В результате выбрали пять: установление опеки, зачисление в школу, первичное установление инвалидности, открытие собственного дела для безработных граждан и услуги, которые нужны при рождении третьего ребёнка — в момент, когда семья становится многодетной. И оказалось, что вот в этой жизненной ситуации нужно оказать 32 услуги. То есть задача – сделать так, чтобы родители не должны были 32 раза приходить в ведомства. И мы её решаем. Всё перевести в цифровой формат не получится. Однако я поставил задачу перевести 20 из них — в проактивный формат — когда людям вообще не нужно никуда обратиться, услугу будут оказывать по факту наступления события», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

До конца года на Камчатке будет запущен единый информационный сервис, благодаря которому многодетные семьи смогут в одном месте ознакомиться со всеми положенными им мерами поддержки. Во время сессии участниками было отмечено, что «жизненные ситуации» представляют собой модели наиболее распространённых событий, с которыми сталкивается человек.

«„Жизненные ситуации„ – это маленькая революция в сфере госуслуг. Через обратную связь мы понимаем, какие запросы есть у граждан и бизнеса и в каком формате им было бы удобнее всего взаимодействовать с государством», – рассказал Дмитрий Григоренко.

Оказание услуг по принципу «жизненные ситуации» является частью федерального проекта «Государство для людей», который включён в перечень инициатив социально-экономического развития России, его реализация осуществляется на федеральном и региональном уровнях государственной власти. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Напомним, Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года. Повестка события, проходящего под лозунгом «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности», сфокусирована на ключевых вызовах сегодняшнего дня — развитии международного сотрудничества, технологического суверенитета, транспортной, финансовой, логистической систем, преумножении ресурсов Дальнего Востока, поддержке образовательной среды, социальных проектов и патриотической инициативы. Участие в ВЭФ принимает делегация Камчатского края.