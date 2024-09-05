Юрий Трутнев доложил Президенту РФ о результатах развития Дальнего Востока

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Юрий Трутнев доложил Президенту России Владимиру Путину о результатах развития ДФО.

«Прежде всего хочу доложить, что в рамках поставленных Вами задач на Дальнем Востоке сформирована целостная система управления развитием макрорегиона. 81 закон, почти 500 правительственных актов обеспечивают безопасность инвесторов, возможность вкладывать в Дальний Восток прибыльно. Естественно, система развивается. В этом году в работе – закон о международной территории опережающего развития, в прошлом году был принят Закон о северном завозе, тоже очень нужный людям. Каковы результаты работы системы? Уже третий год подряд базовые показатели развития макрорегиона существенно превышают среднероссийский уровень. Это такие показатели, как инвестиции в основной капитал, объём строительных работ, ввод жилья, выручка организаций, объём добычи полезных ископаемых», — сказал Юрий Трутнев.

Полпред положил, что за последние 10 лет в макрорегион пришло 4,2 триллиона рублей частных инвестиций. С прошедшего, восьмого Восточно-экономического форума за год пришло 800 миллиардов, введено 152 предприятия, создано 18 тысяч рабочих мест. Изменившаяся международная обстановка сформировала как новые вызовы, так и новые возможности для развития Дальнего Востока.

«Прежде всего для развития и Дальнего Востока нашей страны, и всей нашей страны большое значение имеет развитие Восточного полигона железных дорог. С одной стороны, потребуется большая работа и значительные средства. С другой стороны, 3,7 триллиона рублей, которые стоит модернизация Восточного полигона, тоже внесут большой вклад в развитие Дальнего Востока. Рост количества предприятий и новые инвестиционные проекты требуют нового объёма электрической энергии. Сегодня в Приморье, Забайкалье, Бурятии, Еврейской автономной области уже сейчас состояние энергосистемы сдерживает приток инвестиций. Владимир Владимирович, сегодня Министр энергетики будет на совещании докладывать Вам о предложениях, которые сделаны по Вашему поручению Правительством Российской Федерации», — добавил Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев добавил, что в то же самое время, для того чтобы приток инвестиций продолжал увеличиваться, необходимы новые шаги. Мы считаем, что это должен быть отраслевой анализ, в котором мы по каждой из основных отраслей развития Дальнего Востока разберёмся, какие есть резервы и что нужно сделать для того, чтобы в эти отрасли пришло большее количество инвестиций.

«Нам необходимо будет поддержать создание двух металлургических кластеров в Хабаровском крае. Мы будем реализовывать по Вашему поручению мастер-планы, будем строить верфи, увеличивать объём используемых месторождений за счёт большей доразведки месторождений полезных ископаемых Дальнего Востока. В сельском хозяйстве у нас есть возможность ввести в оборот новые объёмы земли за счёт мелиорации», - добавил полпред. Уважаемый Владимир Владимирович, мы в прошлом году докладывали Вам, что к 2030 году мы планируем выйти на объём привлечённых инвестиций в 10,5 триллиона рублей. Сегодня хочу Вам доложить, что мы считаем эту цель недостаточно напряжённой, и хочу Вас просить установить нам цель в 12 триллионов. Мы с ней справимся», — сказал полпред.

Напомним, Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года. Повестка события, проходящего под лозунгом «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности», сфокусирована на ключевых вызовах сегодняшнего дня — развитии международного сотрудничества, технологического суверенитета, транспортной, финансовой, логистической систем, преумножении ресурсов Дальнего Востока, поддержке образовательной среды, социальных проектов и патриотической инициативы. Участие в ВЭФ принимает делегация Камчатского края.