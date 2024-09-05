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  4. Атопия кожи — что это такое? Медики рассказывают

Атопия кожи — что это такое? Медики рассказывают

15:19
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Атопия кожи — что это такое? Медики рассказывают

Атопический дерматит может быть двух видов: пищевой (связан с особенностями питания) и контактный (стиральный порошок, погода, вода и т.д), когда причиной атопии становится внешний раздражитель.

«Проще говоря, атопия - это аллергия на все, на любое воздействие. Она проявляется ярким покраснением, отеком, зудом и сыпью, и может появиться буквально с первых месяцев жизни. Часто возникает при непереносимости белка коровьего молока. В первую очередь это касается детей, которых выкармливают искусственными смесями, либо же они получают мало материнского молока», — рассказали в Камчатском Центре общественного здоровья.

В отличие от прыщиков новорожденного, атопический дерматит появляется по всему телу в виде ожоговых поверхностей, особенно в подколенной и голеностопной областях, в шейных складках и в интимной зоне.

Лечение атопического дерматита у младенцев проводится педиатром, при отсутствии эффекта обращаются к дерматологу и аллергологу. Атопия может быть длительной и переходить в нейродермиты, экземы и др. Поэтому детей старшего возраста чаще всего совместно лечат педиатры и дерматологи. 

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