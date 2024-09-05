На Восточном экономическом форуме 4 сентября состоялась панельная сессия «Дальний Восток – Земля приключений», посвященная развитию уникальных туристических продуктов, привлекательности регионов Дальнего Востока для активных путешественников, а также Всероссийскому конкурсу на лучшее путешествие «Дальний Восток – Земля приключений. Конкурс стартовал по инициативе вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева на ВЭФ-2022 и проходит при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».

«Дальний Восток – удивительная по красоте территория. Любить Родину – это, в том числе увидеть своими глазами насколько наша страна большая, пройти своими ногами туристические маршруты. Это не только про выносливость, но и про силу духа. В туристических походах человек заново смотрит на себя, узнает больше о своем характере и возможностях. Я всегда считал и считаю, что отдых должен быть активным. Фильмы и фотографии – это взгляд со стороны. А поход – это личное восприятие. Конкурс как раз и рассчитан на то, чтобы как можно больше людей побудить стать путешественником, совершать открытия, создавать собственные туристические маршруты. Для этого и создан конкурс “Дальний Восток – Земля приключений”. Для этого сформирована сессия на Восточном экономическом форуме. Дальний Восток стоит того, чтобы каждый житель нашей страны приехал на Байкал, посмотрел вулканы, забрался на сопки, увидел океан, тундру и тайгу», – сказал инициатор конкурса, Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В рамках сессии спикеры обсуждали возможные изменения для повышения привлекательности туристического облика Дальнего Востока: обсуждались предложения, направленные на повышение транспортной доступности, поднимались вопросы по развитию круизного туризма, звучали инициативы по организации федерального форума приключенческого туризма. Сессия в рамках ВЭ2-24 является ключевой, основные решения, принятые в ходе дискуссии, будут предложены Президенту.

Прозвучали предложения о необходимости поддержки инвесторов, реализующих проекты по строительству гостиничных комплексов, модернизации и строительству туристической инфраструктуры. Приводились примеры проведения различных мероприятий в дальневосточных регионах. Так, одним из ярких событий, привлекающих туристов на Дальний Восток, является фестиваль «Старательский фарт» в Магадане. Это событие ежегодно собирает более сотни человек.

О привлечении путешественников на Сахалин и развитии туристических маршрутов рассказал министр туризма островного региона Артем Лазарев. Он напомнил, что на Сахалине можно увидеть как природные красоты – скалу Три Брата, озеро Буссе, скалу Лягушка, так и рукотворные достопримечательности, среди которых маяки Анива и Жонкиер. Каждый год число туристов на Сахалине растет примерно на 20%.

«Сахалин – это доступно! У нас не так давно был построен самый современный аэровокзальный комплекс на Дальнем Востоке, хорошо развита авиация. Остров интересен и своей центральной частью, и северной, у нас много уникальных достопримечательностей, которые мы готовы показать», — заявил Артем Лазарев.

Более того, он отметил необходимость развития круизного отдыха для расширения возможностей во время активных путешествий. И, конечно, не меньший интерес для туристов представляют Курильские острова.

По мнению профессионального путешественника, исследователя, видеоблогера Богдана Булычева, вошедшего в состав жюри конкурса «Дальний Восток – Земля приключений», эмоциональные видеоролики способны заряжать людей на новые открытия, вдохновлять на собственные путешествия, чтобы увидеть удивительные места своими глазами. Команда Богдана Булычева регулярно выпускает фильмы о своих путешествиях по различными регионам страны, а сейчас работает над созданием фильмов, снятых во время первой континентальной экспедиции «Россия 360». «В рамках этого проекта мы впервые в истории объезжаем все сухопутные границы нашей страны, такого еще не делал никто. Сейчас мы уже прошли всю Арктику, стартовав в Мурманске, объехали весь Дальний Восток», – пояснил он.

О том, как проходит «Дальний Восток – Земля приключений» рассказал председатель конкурса – председатель жюри, член академии Российского телевидения, член Русского географического общества Николай Табашников. «Дальний Восток – феноменальная и необъятная территория, которая занимает около 40% площади нашей страны. Конкурс помогает привлечь внимание жителей других регионов к уникальным природным местам Дальневосточного федерального округа. Этот проект рассчитан на поддержку тех, кто пошел открывать для себя Дальний Восток самостоятельно, без использования моторной техники», – заявил он.

В настоящее время для оценки жюри конкурса «Дальний Восток – Земля приключений» отобрано 129 короткометражных фильмов. Больше всего фильмов прислали о совершенных путешествиях в Сахалинской области (28 видеоотчетов), Амурской области (23 фильма) и Хабаровском крае (22 фильма). Участники также активно путешествовали по Еврейской автономной области (10 фильмов), Бурятии и Камчатскому краю (по 7 фильмов о каждом регионе). О путешествиях по Магаданской области поступило 5 фильмов, по Забайкальскому краю – 4 фильма, по Якутии – 3 фильма, по Чукотке – 2 фильма.

Самыми активными путешественниками стали жители Хабаровского края –они отправили 32 фильма. На втором и третьем месте путешественники из Амурской (21 фильм) и Сахалинской областей (19 фильмов). Жители Приморьянаправили 15 фильмов, ЕАО – 10. От жителей Якутии и Магаданской области поступило по 4 фильма. Из Бурятии и Забайкалья пришло по 2 фильма. По одному фильму отправили жители Камчатки и Чукотки.

В конкурсе принимают участие и жители недальневосточных регионов — например, направили фильм о своем путешествии жители Москвы и Московской области, Иркутской области, Белгородской области, Кировской и Рязанской областей и других субъектов РФ.

Как напомнили члены жюри, у каждого жителя нашей страны есть возможность принять участие в конкурсе и выиграть гран-при размером 3 млн рублей. Для этого нужно снять короткометражный (до 8 минут) фильм о своем путешествии на Дальний Восток и направить его на оценку жюри на сайт путешественникдв.рф. Конкурс проходит в трех номинациях — пешее, водное и зимнее путешествие.