Россия вкладывает колоссальные средства в бесплатное профессиональное образование — Ирина Яровая

Определить стратегические отрасли и законодательно расширить право работодателям заявляться на целевой набор предложила заместитель Председателя ГД, автор закона о новом механизме целевого набора Ирина Яровая, выступая на секции «Как подготовить кадры, которые решают все» на Восточном Экономическом Форуме

«У России амбициозные планы развития. Россия, как ответственное социальное государство, на самом деле вкладывает колоссальные средства в бесплатное профессиональное образование. То есть государство постоянно выступает инвестором для молодого поколения и вкладывает средства на бесплатную подготовку специалистов», — сказала Ирина Яровая.

«У России огромные перспективы и задачи развития. Правительству надлежит определить стратегические отрасли, по которым предлагаю законом расширить право работодателям заявляться на целевой набор, разумеется, при условиях работы предприятий в России и создания гарантированного рабочего места. Если для нас есть стратегические отрасли, по которым мы понимаем, что нам нужно добиться успеха, и если есть работодатель качественный, ответственный, который гарантирует через 5 лет рабочее место, почему бы государству не дать эту возможность этой отрасли, этому работодателю», — также предложила Ирина Яровая.

Министерство просвещения, Министерство труда и социальной защиты, министерство науки и высшего образования, представители крупных компаний поддержали предложение Ирины Яровой.