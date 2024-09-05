В Камчатском крае проходит народное голосование за проекты благоустройства

На Камчатке состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению инициативных проектов, направленных муниципальными образованиями в Камчатском крае для участия в проекте по благоустройству «Решаем вместе». С 1 сентября 2024 года, в рамках реализации проекта «Решаем вместе», на портале «Камчатка в порядке» стартовало голосование за утвержденные конкурсной комиссией инициативные проекты.

Проекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в 2025 году. Принять участие в голосовании могут жители и гости края старше 16 лет в период с 1 по 30 сентября 2024 года.

«Хочу отметить, что за время реализации, проект “Решаем вместе” приобретает все больше популярности и востребованности среди жителей Камчатского края. Мы приглашаем жителей Камчатского края принять участие в, ставшем уже ежегодным, голосовании и активно включиться в процесс благоустройства территорий наших муниципалитетов», – сказал министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края Денис Прудкий.

На рассмотрение конкурсной комиссии поступило 54 заявки от 43 муниципальных образований. Все заявленные проекты были допущены для прохождения дальнейшего конкурсного отбора. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Чтобы сделать свой выбор, необходимо:



- зайти на портал «Камчатка в порядке» в раздел «Голосование» (https://vporyadke41.ru/voting/#/);

- выбрать муниципальное образование (округ, район, город, поселок);

- выбрать проект;

- нажать на кнопку «Проголосовать»;

- авторизоваться с помощью аккаунта «Госуслуг»;

- подтвердить свое голосование.

Отметим, организатором краевого конкурса является министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края. Участники конкурсного отбора – муниципальные образования в Камчатском крае, которые представили на краевой конкурс, инициированные жителями, проекты, направленные на улучшение качества жизни населения и признанные ими приоритетными для реализации в 2025 году.

Проект осуществляет свою деятельность по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова.