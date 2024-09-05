На Восточном экономическом форуме подписано первое для Камчатки соглашение о защите и поощрении капиталовложений

На Восточном экономическом форуме министерство экономического развития Российской Федерации, правительство Камчатского края и компания «GORA Кумроч» подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений, сообщили в пресс-службе регионального правительства

В рамках достигнутых договорённостей на Камчатке Быстринской горной компанией будет реализован горно-обогатительный проект по добыче золота. Месторождение располагается в Усть-Камчатском районе, в отдалённой местности, соответствует всем экологическим стандартам и не нарушает никаких туристических маршрутов. Объём инвестиций в проект составит более 50 млрд рублей.

«На Восточном экономическом форуме было подписано первое на Дальнем Востоке соглашение в сфере добычи золота и серебра, которое предусматривает защиту инвестиций. Суть соглашения заключается в том, что от правительства федерального уровня гарантируется защита инвестиций с точки зрения колебаний процентной ставки, что особенно важно в текущих условиях, налоговых изменений и других факторов, которые могут повлиять на успешность проекта. Отдельно хочу отметить эффекты для региона. Это почти 25 млрд рублей налогов, которые будут уплачены за период реализации проекта и 3 тысячи рабочих мест. Компания уже два года готовит кадры для работы на месторождении в Камчатском политехе по программе "Профессионалитет". Уверен, что реализация этого проекта позволит сделать существенный шаг по развитию горнорудной промышленности и в целом экономики Камчатского края», — сказал Владимир Солодов.

СЗПК создаст стабильные условия реализации проекта, зафиксировав на 20 лет налоговые параметры, рамки таможенного, градостроительного, земельного и экологического законодательства. Кроме того, в рамках СЗПК инвестор сможет возмещать затраты на строительство инфраструктуры. Всего в России заключено 75 таких соглашений на 4,2 трлн рублей. Около половины от заявленного объема инвестиций уже вложено, создано 29 тыс. рабочих мест.

«Проект, который будет реализован в Камчатском крае, с экономической и социальной точки зрения очень важен. На территории края за счет мультипликативного эффекта предполагается создание порядка 3 тысяч рабочих мест, из них более 1 тысячи — это высокооплачиваемый квалифицированный персонал, который будет занят непосредственно на производстве. Это тоже очень важно. А для бизнеса это дает долгосрочные прогнозируемые условия ведения бизнеса за счет стабилизационной оговорки, которая у нас действует по таким соглашениям. И в дальнейшем компенсация затрат на ту инфраструктуру, которая строится в рамках данного инвестиционного проекта, что в совокупности позволяет проектам уходить в рентабельность», – сказал заместитель министра экономического развития Российской Федерации Мурат Керефов.

«Освоение в Камчатском крае крупнейшего золоторудного месторождения Кумроч в сложных климатических условиях и при отсутствии инфраструктуры — это длительный и капиталоемкий процесс. Государственная поддержка и гарантии стабильности экономико-правового режима в ходе реализации проекта существенно снижают риски инвесторов и создают дополнительные стимулы для использования новейших и экологически безопасных технологий при строительстве инфраструктуры. Мы благодарим Минэкономразвития России, а также Правительство Камчатского края за создание благоприятного инвестиционного климата и поддержку нашего проекта», — прокомментировал Александр Патлач, заместитель генерального директора компании GORA Кумроч (АО «Быстринская горная компания»).