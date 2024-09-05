Камчатцы могут задать свой вопрос губернатору региона через операторов единого кол-центра

В Камчатском крае операторы единого кол-центра принимают вопросы, которые будут заданы на прямой линии с губернатором региона 12 сентября. Телефон кол-центра: 8 (800) 141-00-00. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«В день прямого эфира, 12 сентября, и до его окончания, операторы единого кол-центра Камчатского края будут принимать, обрабатывать и анализировать все поступающие обращения от граждан. Поэтому убедительная просьба к заявителям - внимательно слушать инструкции оператора, чётко, грамотно формулировать свой вопрос, оставаться на связи, потому что возможно именно вы сможете его задать напрямую Владимиру Солодову», - рассказал Никита Арабей, директор КГКУ «Единый кол-центр Камчатского края».

Напомним, единый кол-центр Камчатского края создан по инициативе главы региона. В 2021 году Владимир Солодов поручил в срочном порядке повысить эффективность работы горячих линий, которые были запущены в августе 2021 года. В 2023 году в единый кол-центр поступило более 410 тысяч звонков.

Также, позвонив по номеру телефона 8 (800) 141-00-00, граждане могут получить ответы на все интересующие их вопросы.