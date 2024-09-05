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  4.  Чтобы кожа светилась — рекомендации врачей-дерматологов

 Чтобы кожа светилась — рекомендации врачей-дерматологов

17:40
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 Чтобы кожа светилась — рекомендации врачей-дерматологов

Тем, кто часто посещает бассейн и спортивный зал, стоит пользоваться специальной обувью. Для бассейна также будет актуальным использование специальной шапочки, которая защитит волосы и кожу головы от грибковых инфекций.

Серьезным фактором риска в развитии многих кожных заболеваний является ультрафиолетовое излучение. Людям со светлым типом кожи лучше всего отказаться от частого посещения солярия, а в теплое время года стараться как можно реже бывать на открытом солнце. Это актуально для тех, у кого есть родинки и папилломы на коже.

Многие кожные заболевания передаются контактно-бытовым путем, в том числе вирусные и грибковые. Своевременное обследование позволит быстро выявить наличие вируса папилломы человека или склонность к формированию карциномы, которая во многом обусловлена генетически.

Сохранить кожу здоровой даже при серьезных гормональных перестройках помогут принципы здорового питания, отказ от алкоголя и курения. А забота о психоэмоциональном состоянии поможет предупредить хронические стрессы, которые часто становятся причиной кожных недугов.

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