 Чтобы кожа светилась — рекомендации врачей-дерматологов

Тем, кто часто посещает бассейн и спортивный зал, стоит пользоваться специальной обувью. Для бассейна также будет актуальным использование специальной шапочки, которая защитит волосы и кожу головы от грибковых инфекций.

Серьезным фактором риска в развитии многих кожных заболеваний является ультрафиолетовое излучение. Людям со светлым типом кожи лучше всего отказаться от частого посещения солярия, а в теплое время года стараться как можно реже бывать на открытом солнце. Это актуально для тех, у кого есть родинки и папилломы на коже.



Многие кожные заболевания передаются контактно-бытовым путем, в том числе вирусные и грибковые. Своевременное обследование позволит быстро выявить наличие вируса папилломы человека или склонность к формированию карциномы, которая во многом обусловлена генетически.



Сохранить кожу здоровой даже при серьезных гормональных перестройках помогут принципы здорового питания, отказ от алкоголя и курения. А забота о психоэмоциональном состоянии поможет предупредить хронические стрессы, которые часто становятся причиной кожных недугов.