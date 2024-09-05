В регионах ДФО на 30% увеличилось количество заявившихся на целевой набор по медицинским специальностям — Ирина Яровая

Понимая, насколько высок дефицит медицинских кадров для Дальнего Востока, нужно было найти механизм, который бы позволил не формально, а по жизни соединить интересы выпускника школ России и «обеспечить счастливое свидание с будущим работодателем, дать понимание, какую профессию выбрать».

«Такой механизм был найден – закон о новом механизме целевого набора. Это тот редкий случай, когда мы начали до того, как Президент поставил задачу сформировать национальный проект «Кадры». Мы создали инструмент, который уже под эту задачу адаптирован и будет максимально эффективным», — сказала Ирина Яровая.

«Впервые мы констатируем, что в целевом наборе одинаково сильно заинтересованы и абитуриенты, и работодатели, и государство. Благодаря новому закону, в открытом доступе работодателями размещено 166 тысяч предложений, абитуриентами подано – около 224 тысяч заявок. У всех регионов количество заявок ребят по высшему образованию превышает количество предложений работодателей. Дефицит номер один - врачи и учителя. Впервые в этом году целевая квота по врачебным специальностям будет выбрана на 89%, а по педагогическим - на 69%, что практически на 25% больше, чем в прошлом году. К примеру, практически все регионы ДФО по медицинским специальностям приближаются к 100% замещенных целевых квот», — сказала Ирина Яровая.

«Уже сейчас, при «экспериментальном полёте», мы имеем такие результаты. При этом мы видим очень интересную ситуацию по Дальнему Востоку. У нас на 30% увеличилось использование целевых квот по линии здравоохранения. Для нас это очень больная тема на Дальнем Востоке. Якутия, Сахалинская область, Хабаровский край, улучшили результаты по сравнению с прошлым годом, но все равно эти регионы не достигли 80-процентных планов. Регионам еще предстоит очень серьезно поработать. Но некоторые поставили свои личные рекорды: Чукотка, рост реализации целевых год, рост на 60%. Магаданская область, почти в два раза. У нас Приморья, Камчатка дали прирост на 30%, в Амурской области по специальности «педиатрия» заполняемость 100% в этом году. У нас такого не было никогда», — сообщила автор закона.

Автор закона подчеркнула, что изменились не только количественные, но и качественные показатели целевого набора.

«Уже в первый год мы получили новый качественно результат. На целевой набор в этом году заявились ребята с существенно более высокими результатами ЕГЭ. Ранее целевое обучение было не более чем заведомо неконкурентной преференцией для не очень успевающих в учебе, а сейчас впервые целевой набор стал возможностью востребовать лучших и формироваться по принципу осознанного выбора самими ребятами своей жизненной перспективы. Мы впервые реально увидели готовность ребят из других регионов России ехать работать на Дальний Восток», -— подчеркнула зампред ГД.

В качестве примера Ирина Яровая привела Камчатку, там на целевые места заявились ребята из Томска, Биробиджана, Челябинска, Приморского края, Краснодарского края, Северной Осетии, Ленинградской области, Новосибирской области, Хабаровского края, Ульяновской области, ЯНАО.

«Это специалисты, которые выбрали Камчатку для работы и жизни. Похожая ситуация и в других регионах ДФО. Наш механизм сегодня запустил совершенно другую историю качественной внутренней миграции», — подытожила она.