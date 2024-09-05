Необходимо решать проблему строительства жилья для рыбаков — Ирина Яровая

Чтобы закрепить население на Дальнем Востоке, нам нужно решать проблему строительства жилья именно для рыбаков, уверена заявила Ирина Яровая выступая на площадке ВЭФ-2024.

«Это должен быть большой государственный социальный проект, ориентированный на то, что мы эту отрасль воспринимаем как системообразующую, что она даёт государству прибыль, что труд рыбака - это тяжелейший труд»,— сказала заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, выступая на секции «Рыбная отрасль – драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока» в рамках Восточного Экономического Форума.



«Рыбная отрасль – это доходная часть бюджета многих регионов Дальнего Востока. Для моей родной Камчатки - жизнеобеспечивающая отрасль. Это продовольственная безопасность нашей страны: в условиях 20 тысяч санкций мы, как никогда понимаем, что это уникальный ресурс, источник для здоровья и долголетия граждан России. Рыбная отрасль - это рабочие места, благополучие многих семей, жизненная перспектива. Рабочие места за счёт нашего коренного местного населения или тех, кто переезжает и живёт на Дальнем Востоке - это единственная перспектива закрепления на Дальнем Востоке, а, значит, решение стратегической задачи, поставленной президентом по развитию Дальнего Востока. Рыбная отрасль - это строительство судов, следовательно, рыбная отрасль является еще и локомотивом, который вытаскивает за собой и современные виды производства. Рыбная отрасль - это вопрос международного сотрудничества. Мы находимся на площадке международного форума, и мы по-прежнему открытая доброжелательная страна. И, конечно, это наше конкурентное преимущество», — сказала Ирина Яровая.



«Государственная Дума уделяет особенное внимание вопросам защиты Дальнего Востока и рыбной отрасли. Напомню, действует наш закон о запрете дрифтерного лова - защищены интересы всех жителей Дальнего Востока и России. Развитие Камчатки и наших регионов - в основе разработанного мною закона об обязательной «прописке» предприятий, осваивающих прибрежные квоты, исключительно на территории дальневосточных субъектов, где осуществляется промысел. С Минпромторгом проводим мониторинг ситуации с инцидентом по достройке судов. Мы добились того, чтобы морской порт Петропавловск-Камчатский включен в перечень портов, капитаны которых осуществляют регистрацию судов в Российском международном реестре судов. Мы разработали и приняли закон о заходе судов для перегрузки рыбы в уведомительном порядке. Для поддержки рыбной отрасли в закон о целевой подготовке кадров заложила прямую возможность для всех организаций, относящихся к сельхозпроизводителям, готовить специалистов для нашего бюджета и гарантия отработки. При этом принято важное решение о направлении средств, поступивших от реализации инвестквот по крабам, на комплексное развитие сельских территорий. Президент поддержал наши предложения и дал соответствующие поручения. Например, город Елизово на Камчатке получит более 1 млрд. рублей из бюджета на строительство школы. Принимая решение по инвестквотам, Государственная Дума инициировала принятие дополнительных мер парламентского контроля с тем, чтобы дважды в год заслушивать информацию о строительстве судов. В ручном режиме сама лично взаимодействую с заводом «Янтарь», компанией ОСК. Потому что нельзя обижать рыбаков, потому что отношения должны быть честными. И если каждая сторона берёт на себя обязательства, значит, они должны выполняться», — напомнила вице-спикер ГД.



Также в своем выступлении Ирина Яровая подняла тему поддержки рыбаков и их семей.

«Чтобы закрепить население на Дальнем Востоке, нам нужно решать проблему строительства жилья именно для рыбаков. Это должен быть большой государственный социальный проект, ориентированный на то, что мы эту отрасль воспринимаем как системообразующую, что она даёт государству прибыль, что труд рыбака - это тяжелейший труд. Считаю, что количество моральных поощрений, которое есть на ведомственном уровне, он еще пока недостаточно. Нам нужно как можно больше благодарить рыбаков и продолжать рыбацкие династии, которые всегда были в нашей стране*», —предложила вице-спикер ГД.



«Эта сессия - подтверждение заинтересованности в диалоге, в котором стороны друг другу доверяют и заинтересованы в выработке совместных решений. Вообще это сегодня ключевое преимущество современной публичной власти в России. Поправки в Конституцию РФ о единстве публичной власти – это не просто слова, это факт, говорящий о том, что все уровни власти в Российской Федерации сконцентрированы на решении одних задач в общей логике. Приоритеты и национальную стратегию определяет Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации. И наша задача уже через представительную власть, через регионы, через общественные организации, через бизнес, через отрасль выйти на тот диалог, который позволит умно реализовывать поставленные задачи», — добавила зампред ГД.



«Нужно объединить усилия всех ветвей власти, рыбаков, и у нас многое получится. Жизнь показывает, что вместе мы, действительно, большая, созидательная сила»,—заключила зампред ГД.