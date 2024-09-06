На Камчатке в селе Долиновка введён в эксплуатацию автономный энергокомплекс

Старт работе автономного энергокомплекса на Камчатке был дан во время Восточного экономического форума во Владивостоке. Церемония прошла на выставочном стенде энергетической компании РусГидро. В торжественном пуске принял участие губернатор Камчатского края Владимир Солодов, а в режиме видео конференц связи в селе Долиновка генеральный директор акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки» Виктор Мурзинцев, заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края Антон Сидельников и главный инженер АО «ЮЭСК» Сергей Рыжов.

Реализация проекта позволит обновить существующие дизельные электростанции, заместить выработку на дизельном топливе энергией солнца и ветра, увеличить долю выработки «зеленой» электроэнергии на 4%, снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Губернатор края Владимир Солодов отметил, что Камчатка — один из лидеров в стране по доле выработки энергии с использованием возобновляемых источников. Геотермальные, ветровые и солнечные электростанции вырабатывают около 30% всей электроэнергии в регионе.

«Использование возобновляемых источников энергии, зеленая энергетика — в центре обсуждений на Восточном экономическом форуме. Камчатка — лидер среди дальневосточных регионов по этому параметру. Каждая третья лампочка на полуострове питается от возобновляемых источников энергии. Дан старт еще одному проекту. Небольшому по объему, но значимому с точки зрения последовательной работы: мы запустили электростанцию в Долиновке, которая будет работать на возобновляемых источниках энергии, комбинированных с современной дизельной установкой. Это позволит на 30% сэкономить общий расход энергии. На полях ВЭФ также обсудил с Виктором Викторовичем Хмариным, руководителем Росгидро, который является надежным партнером Камчатки, перспективы реализации других проектов . Нам предстоит перевести на такой же формат, как в Долиновке, еще ряд изолированных станций. Также будем нацеливаться на реализацию масштабного проекта строительства второй очереди Мутновской электростанции», — сказал глава региона.

Председатель правления – генеральный директор ПАО «РусГидро» Виктор Хмарин отметил, что компания не стоит на месте, постоянно развивается, использует в своей работе новые технологии и активно работает с регионами страны.

«Мы активно работаем с такими регионами как Камчатка, в которых приходится вырабатывать электроэнергию в самых тяжелых условиях. Совместными усилиями региональных властей, подрядчиков, рабочих нам удаётся реализовывать такие замечательные проекты и я хочу поблагодарить всех за совместную работу», — сказал Виктор Хмарин.

Увеличение доли замещаемого углеродного топлива возобновляемыми источниками энергии — приоритетая задача для правительства Камчатского края. Несмотря на то, что в некоторых изолированных энергоузлах Камчатского края электроснабжение уже осуществляется с использованием ВИЭ – это Паужетская геотермальная электростанция, Быстринская ГЭС, несколько ветровых электростанций, все-таки основными генерирующими источниками на сегодняшний день пока еще являются дизельные электростанции.