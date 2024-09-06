Новый четырехзвёздочный отель планируют построить в центре Петропавловска

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашение о намерениях вложения инвестиций в туристическую отрасль региона. Объём инвестиций составляет около 10 миллиардов рублей. Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в области развития туристической инфраструктуры Камчатского края и продвижения туристического потенциала региона на внутреннем и мировых туристских рынках.

«ВТБ — это наш надёжный партнер в реализации природоохранных инициатив и просветительских проектов. Я очень рад, что сегодня задаём тон с точки зрения инвестиций в городскую туристическую инфраструктуру. Уверен, что благодаря совместному проекту нам удастся вывести её на качественно новый уровень. Новая гостиница — это также новые рабочие места для жителей Камчатского края, это новые возможности для тех, кто работает в сфере туризма. Это налоговые отчисления, которые будут направлены на развитие региона. Благодарю Андрея Леонидовича за постоянное сотрудничество и поддержку», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В том числе стороны договорились скоординировать усилия по созданию благоприятных условий для реализации инвестиционного проекта «Бизнес-отель 4*». Он предусматривает строительство нового гостиничного комплекса в Петропавловске-Камчатском, в центральной части города. Площадь гостиницы составит более 10 000 квадратных метров, номерной фонд – около 175 номеров. Проект станет значимым вкладом в развитие региона, способствуя привлечению деловых и туристических потоков на Камчатку. Уникальные природные красоты Камчатки, виды на вулканы и побережье создадут неповторимую атмосферу для гостей, оставляя незабываемые впечатления от поездки на полуостров. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Участие в создании туристической инфраструктуры – закономерный шаг для банка ВТБ, так как на протяжении нескольких лет мы поддерживаем сохранение уникальных экосистем Камчатского края и развитие экотуризма в регионе. С 2020 года мы выступаем партнером Кроноцкого заповедника и вносим вклад в развитие заповедного дела и сохранение биоразнообразия, а также участвуем в строительстве современного визит-центра. С 2022 года ВТБ – спонсор ежегодного молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край», крупнейшего образовательного мероприятия, формирующего кадры для будущего экологической сферы. За счёт комплекса реализуемых инициатив будут созданы комфортные условия для отдыха гостей Камчатки в городе и при посещении заповедника, а для местных жителей появятся новые рабочие места», – сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Инфраструктура отеля, включающая ресторан, лобби-бар, фитнес-зал и современное конференц-пространство, станет центром притяжения и для местных жителей. Здесь можно будет насладиться не только комфортом и высоким уровнем сервиса, но и видами, в том числе из SPA-центра с бассейном, расположенном на последнем этаже. Вблизи отеля планируется размещение вертолётной площадки, которая позволит гостям отеля отправляться в путешествие по уникальным местам края.

Застройщик по проекту – девелопер Группы ВТБ ГК «Галс Девелопмент», управление объектом будет осуществлять профессиональный оператор – АО «Гостиничная компания».