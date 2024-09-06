На ительменский праздник «Алхалалалай» приглашают жителей и гостей Камчатки

На Камчатке в эти выходные пройдет традиционный праздник «Алхалалалай». Гостей ждут 7 и 8 сентября в этнокультурном центре «Аушин» (Елизовский район, посёлок Раздольный, СНТ «Смородинка»).

Программа праздника:

12:00 - ительменский обряд «Алхалалалай»;

15:00 - мужской конкурс «Льви Их,л,х,» («Лучший хозяин»);

16:00 - самый весёлый конкурс «Гримасы»;

17:00 - кульминационный момент обрядового праздника «Алхалалалай» - открытый чемпионат России по танцам коренных народов Камчатского края. Окончание в 23:00.

После обрядов гостей ждёт большая концертная программа, в рамках которой выступят как коллективы нашего края, так и приглашённые гости из других регионов.

Победителей марафона наградят денежными призами:

1 место — 150 000 рублей;

2 место — 100 000 рублей;

3 место — 50 000 рублей.

За Кузелькингу, танец любви, 50 000 рублей получит самая яркая и любвеобильная пара первого часа танцевального марафона. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в Камчатском центре народного творчества.

Заявки на участие в конкурсах можно подать до 7 сентября 2024 года по телефону +7 (914) 625-88-10. Заявки на участие в танцевальном марафоне просьба подать до 16:30 субботы.