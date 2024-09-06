Ирина Яровая: Гуманитарная политика государства, ориентир на сбережение жизни

Разработать образовательный стандарт «специалист, обеспечивающий биологическую безопасность» предложила заместитель Председателя Государственной Думы, Руководитель межфракционной парламентской рабочей группы по вопросам обеспечения биологической безопасности Ирина Яровая, выступая на секции «Болезнь Х. Как готовиться к неизвестному?» в рамках Восточного Экономического Форума.

«Гуманитарная политика государства, ориентир на сбережение жизни и увеличение численности - в такой логике живет Россия», — сказала Ирина Яровая.

«Мы провели анализ федеральных образовательных стандартов. По направлению подготовки «экология природопользования» предусматривается дисциплина «биологическая безопасность». Однако в рамках данного модуля нет вообще никаких ориентированных современных биоугроз и рисков искусственных заражений с использованием модифицированных вирусов», — сказала вице-спикер ГД.

«Предлагаем Министерству образования и науки разработать совместно с Минздравом и включить в федеральные образовательные стандарты, профессиональный стандарт «специалист, обеспечивающий биологическую безопасность». Такой профстандарт сегодня есть только по экологической и биобезопасности в работе с отходами», — предложила Ирина Яровая.