ВТБ выступит инвестором нового современного комплекса для организации круглогодичного отдыха детей на Камчатке — Ирина Яровая

Ирина Яровая в инициативном порядке провела встречу с встречу с Президентом – Председателем Правления Банка ВТБ Андреем Костиным и губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

«В начале июня мною была достигнута договоренность, что ВТБ выступит инвестором нового современного комплекса для организации круглогодичного отдыха детей на Камчатке. Сейчас мы уже находимся на стадии проектирования - реального выражения того, каким будет этот уникальный для Дальнего Востока комплекс оздоровления и воспитания. Это будет качественно новый и интересный формат работы с детьми», — сообщила Ирина Яровая.



«Вместе с Андреем Костиным и губернатором края мы договорились о том, что будем создавать качественно новый и интересный формат работы с детьми. Крайне важно, чтобы во время каникул дети были обеспечены гармоничным досугом, включающим в себя и воспитательную, и образовательную, и оздоровительную, и спортивную, и культурную составляющие», — сказала вице-спикер ГД.



«Особые слова благодарности ВТБ и Андрею Костину. Это пример по-настоящему умного домашнего инвестирования, когда вкладываются именно в Россию и ее будущее. Андрей Леонидович очень сильный руководитель, яркий и креативный человек, влюбленный в Камчатку и искренне настроенный на и поиск особенных подходов в организации детского отдыха. Благодарна за его отклик, решения и уверена в успешной реализации проекта, который постараемся сделать одним из лучших», — заключила Ирина Яровая.