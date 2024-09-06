Владимиром Путиным поддержано предложение Ирины Яровой о расширении проекта строительства Камчатской краевой больницы детским корпусом

Ирина Яровая выступила на секции «Качество и доступность медицинской помощи для Дальнего Востока» в рамках Восточного Экономического Форума.

«Самый важный вопрос – детское здравоохранение, которому в своей работе уделяю особое внимание. Президентом поддержано мое предложение о расширении проекта строительства Камчатской краевой больницы детским корпусом. Предлагаю Минздраву сформировать заявку на начало строительства детского корпуса краевой больницы», — сказала Ирина Яровая.

«Работа с обращениями граждан выявила проблему отсутствия в ряде отдаленных регионов Дальнего Востока оборудования для проведения МРТ с анестезией, в котором нуждаются дети для проведения объективной диагностики. Родителям приходится везти ребенка в соседний регион или даже в центральный для проведения исследования. Президент поставил сейчас задачу, чтобы новые национальные проекты были прикладными. Предлагаем Правительству и Минздраву в новом нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь» предусмотреть меры по обеспечению медорганизаций оборудованием для МРТ с анестезией во всех регионах Дальнего Востока, в которых такого оборудования еще нет», — предложила вице-спикер ГД.

«Также предлагаю во всех школах ДФО оборудовать школьные медицинские кабинеты в рамках нового федерального проекта по детскому здравоохранению, разрабатываемого по поручению Президента. У нас единственный социальный институт — это школа, где ребёнка можно сопровождать. И здорового, и ребёнка, у которого есть проблемы. Школьный врач, должен быть неотъемлемой частью поликлиники, чтобы сопровождение деток в школе обеспечивалось качественно и современно. Больших это денег стоит или небольших, но это будет результат, о котором говорит Президент», — сказала парламентарий.

«Все предложения официально мною будут направлены в Правительство», — заключила вице-спикер ГД.