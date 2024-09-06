России надлежит выстраивать новые форматы договорённости и взаимодействия для обеспечения биологической безопасности — Ирина Яровая

«Действия Соединённых Штатов Америки в сфере создания биологических угроз и биологического оружия — это преступная деятельность, которая визуализируется под псевдо-гуманитарные изыскания и настраивание всего человечества на ощущение тревоги, возникновения неизбежной болезни X. Болезнь X может и неизвестна, но подозреваемый очевиден», - заявила заместитель Председателя Государственной Думы, Руководитель межфракционной парламентской рабочей группы по вопросам обеспечения биологической безопасности Ирина Яровая, выступая на секции «Болезнь Х. Как готовиться к неизвестному?»

«Россия проводит умную гуманитарную и социальную политику, заботится о жизненной безопасности своих граждан, выстраивает ту систему, фундаментальный координат, в рамках которой можно и должно справляться с различными ситуациями, которые могут возникать как угрожающие, как уже существующие, профилактировать те заболевания, которые представляют угрозу для человека. В этом большое конкурентное преимущество нашей страны», — сказала Ирина Яровая.

«Именно благодаря Президенту, в те годы, когда после распада Советского Союза многие страны СНГ под руководством консультантов, экспертов из-за рубежа, пошли по пути деградации системы санитарно-эпидемиологического контроля, в нашей стране с 2000 года система Роспотребнадзора приобрела самое серьёзное значение. И вся работа, которая проводилась на протяжении этих лет, в полной мере доказала, что в ситуации, когда весь мир встрепенулся и оказался в новой опасной повестке ковида, именно Россия оказалась максимально мобилизована и даже готова протянуть руку помощи», — напомнила вице-спикер ГД.

«Сегодняшняя геополитическая реальность, несомненно, должна нами рассматриваться в связи с возникновением любых вызовов и угроз. Говоря о болезни Х, не видится ли странным, что те высокотехнологичные достижения, уровень развития медицины, уровень вакцинации, профилактики, фармацевтики, оставляют такое огромное поле неизвестности для возникновения новых вещей? В этой болезни Х, в её неизвестности, очень видны известные уши тех, кто фактически настраивает работу на появление, привнесение и распространение опасных вирусов и патогенов. Проводя расследование работы биолабораторий США на Украине, мы увидели не просто лаборатории, созданные Пентагоном, мы увидели систему коронавируса и последствий. Фактически система действий, которая определяется как разработка биологического оружия, к сожалению, абсолютная реальность», — считает парламентарий.

«В ситуации эпидемии государства должны были перестроить всю повестку в логику того, что потребовались лекарства, потребовались медицинские мощности и так далее. Фактически сегодня применяется форма воздействия, в том числе и на международных площадках с манипуляциями, формируется не обсуждение проблемы в логике, почему она должна возникнуть, а в логике только того, кто и как должен что-то произвести, чтобы на этом заработать», — подчеркнула Ирина Яровая.

«Индустрия зарабатывания денег на создании проблем, на создании эпидемий и болезней — это вполне существующая реальность. И она точно укладывается в идеологию золотого миллиарда, которая заключается в том, что есть ненужные люди. А ненужные люди в понимании Соединённых Штатов — это те, к кому нужно проявлять социальную заботу. Я напомню, что до 1974 года в Соединённых Штатах действовали законы принудительной стерилизации», — добавила парламентарий.

«Доклад нашей парламентской Комиссии, факты и доказательства, изложенные в нем направлены Президенту и Правительству, открыты и доступны для всего мира. Совершенно точно мы можем вести речь о том, что угрозы, которые, если и предстоят человечеству, то они во многом будут носить рукотворный характер. И место прописки этих формируемых угроз — это штат Мэриленд, это те лаборатории колоссального масштаба, которые создаются Пентагоном по всему миру и, как ни странно, по периметру границ нашей страны», — заявила Ирина Яровая.

«Преступник всегда действует так, чтобы замаскировать сам факт совершения преступления. Преступные действия Соединённых Штатов в сфере создания биологических угроз и биологического оружия — это преступная деятельность, которая визуализируется под псевдо-гуманитарные изыскания и настраивание всего человечества на ощущение тревоги, возникновения неизбежной болезни X. Болезнь X может и неизвестна, но подозреваемый очевиден», — подытожила вице-спикер ГД.

«Мир — это не только Европа, ведомая Соединёнными Штатами, и это не только Соединённые Штаты, управляемые финансовыми олигархическими группами, заточенными на зарабатывание и ограбление любой ценой, в том числе, ценой уничтожения целых народов и стран. В данном случае у России особенная миссия. С нами большая часть мира - Азия. И нам надлежит выстраивать свои новые форматы договорённости и взаимодействия для обеспечения биологической безопасности», — заключила парламентарий.