Ирина Яровая прокомментировала пленарное заседание Восточного Экономического Форума с участием Президента РФ

«Работать в настоящем, создавать будущее и уважать прошлое. Президент России всегда и во всем подтверждает, что Россия – социальная страна, приоритеты которой – благополучие граждан, открытый диалог и конструктивное сотрудничество с иностранными партнерами, увековечивание подвигов, сделавших возможным развитие Дальнего Востока и России», — сказала заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, комментируя пленарное заседание Восточного Экономического Форума с участием Президента РФ.

«Очень важный законопроект, о котором говорил Президент – законопроект о запуске международных ТОРов на Дальнем Востоке. Это стимул для прихода новых инвестиций в регион и для развития международного сотрудничества. Законопроект принят Государственной Думой в первом чтении, и мы ждем поправки от Правительства ко второму чтению. На данный момент, разногласия, которые есть между различными министерствами не сняты. Государственная Дума нередко обеспечивает взаимодействие ведомств и достигает снятия их внутренних противоречий. Поэтому мы поможем профильному министерству и Правительству выйти на согласованные межведомственные решения, с тем, чтобы принять закон в осеннюю сессию», — сообщила Ирина Яровая.

«Строительство новых университетских кампусов в Петропавловске-Камчатском, Чите, Улан-Удэ, выделение дополнительных средств на реализацию мастер-планов дальневосточных городов с 2025 по 2030 год, дополнительные преференции для бизнеса на Дальнем Востоке – это всё меры, направленные на решение главных стратегических векторов - кадрового вопроса и притока населения в дальневосточные субъекты. Это призыв к умной внутренней миграции и, рада тому, что созданный нами новый механизм целевого набора – это как раз тот инструмент, который позволит решить эту стратегическую задачу», — сказала парламентарий.

«Президент традиционно не на словах, а на деле и принятых решениях подтверждает, что Россия, в первую очередь, ориентирована на благополучие граждан. Сохранение ставки 2% по дальневосточной и арктической ипотеке, повышение до 1 млн руб. выплат на погашение ипотеки многодетным в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью, сохранение повышенных выплат по программам "Земский доктор" и "Земский учитель" на Дальнем Востоке – не просто меры социальной поддержки дальневосточников, это открытие новых горизонтов планирования жизни на Дальнем Востоке для жителей всей России», — считает вице-спикер.

«Для моей родной Камчатки подвиг Курильского десанта – это особая гордость и благодарность. И для нашего края очень важно, что Президент поручил увековечить память об этой операции, которая поставила победную точку во Второй Мировой войне. На протяжении многих лет во взаимодействии с министерством обороны помогаю камчатским поисковикам в организации экспедиций на острова, где проходили боевые действия. Это очень важное решение для нашего края», — сказала зампред ГД.



«Президент назвал Дальний Восток «флагманом РФ в новой глобальной экономической реальности» и задача всех дальневосточных регионов постоянно подтверждать это звание и стремиться к тому, чтобы стать флагманом в каждой сфере», — заключила Ирина Яровая.